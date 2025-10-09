Нацкомісія схвалила перелік громад, назви яких потребують приведення до стандартів державної мови

До переліку увійшло 18 громад дванадцяти областей України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна комісія зі стандартів державної мови схвалила перелік територіальних громад, назви яких потребують приведення у відповідність до стандартів державної мови. Перелік сформовано з урахуванням рекомендацій, наданих фахівцями закладів освіти й наукових установ за результатами робочих нарад.

Зокрема, до переліку увійшло 18 громад дванадцяти областей України.

Які назви громад пропонується змінити

Так, назву Єнакієвської громади Горлівського району Донецької області пропонується змінити на Єнакіївську і Мангушської громади Маріупольського району Донецької області - на Мангуську; Сорокинської громади Довжанського району Луганської області - на Сорочинську і Міловської громади Старобільського району Луганської області - на Мілівську.

Назву Старосілецької громади Житомирського району Житомирської області пропонується змінити на Староселецьку; Косоньської громади Берегівського району Закарпатської області - на Косонську; Метеївецької громади Коломийського району Івано-Франківської області - на Матеєвецьку; Смирновської громади Пологівського району Запорізької області - на Смирнівську і Плодородненської громади Мелітопольського району Запорізької області - на Райхенфельдську.

Назву Радсадівської громади Миколаївського району Миколаївської області пропонується змінити на Радісносадівську; Курісовської і Новокальчевської громад Березівського району Одеської області - на Курісівську і Новокальчівську і Таїровської громади Одеського району Одеської області - на Таїрівську; Есманьської громади Шосткинського району Сумської області - на Есманську; Куньєвської громади Ізюмського району Харківської області - на Куньївську і Південноміської громади Харківського району Харківської області - на Південну; Асканія-Нової громади Каховського району Херсонської області - на Асканіє-Нову; Вашківецької громади Вижницького району Чернівецької області - на Вашковецьку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.