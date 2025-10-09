Практика судів
  1. В Україні

Нацкомісія схвалила перелік громад, назви яких потребують приведення до стандартів державної мови

21:18, 9 жовтня 2025
До переліку увійшло 18 громад дванадцяти областей України.
Нацкомісія схвалила перелік громад, назви яких потребують приведення до стандартів державної мови
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна комісія зі стандартів державної мови схвалила перелік територіальних громад, назви яких потребують приведення у відповідність до стандартів державної мови. Перелік сформовано з урахуванням рекомендацій, наданих фахівцями закладів освіти й наукових установ за результатами робочих нарад.

Зокрема, до переліку увійшло 18 громад дванадцяти областей України.

Які назви громад пропонується змінити

Так, назву Єнакієвської громади Горлівського району Донецької області пропонується змінити на Єнакіївську і Мангушської громади Маріупольського району Донецької області - на Мангуську; Сорокинської громади Довжанського району Луганської області - на Сорочинську і Міловської громади Старобільського району Луганської області - на Мілівську.

Назву Старосілецької громади Житомирського району Житомирської області пропонується змінити на Староселецьку; Косоньської громади Берегівського району Закарпатської області - на Косонську; Метеївецької громади Коломийського району Івано-Франківської області - на Матеєвецьку; Смирновської громади Пологівського району Запорізької області - на Смирнівську і Плодородненської громади Мелітопольського району Запорізької області - на Райхенфельдську.

Назву Радсадівської громади Миколаївського району Миколаївської області пропонується змінити на Радісносадівську; Курісовської і Новокальчевської громад Березівського району Одеської області - на Курісівську і Новокальчівську і Таїровської громади Одеського району Одеської області - на Таїрівську; Есманьської громади Шосткинського району Сумської області  - на Есманську; Куньєвської громади Ізюмського району Харківської області - на Куньївську і Південноміської громади Харківського району Харківської області - на Південну; Асканія-Нової громади Каховського району Херсонської області - на Асканіє-Нову; Вашківецької громади Вижницького району Чернівецької області - на Вашковецьку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурор Офісу Генпрокурора Іван Саєнко: «Метою вилучення мого телефону детективами НАБУ може бути перешкоджання розслідуванню у справі Руслана Магамедрасулова»

«Я вважаю, що безпосередньою метою проведення обшуку була необхідність вилучення мого телефону з метою зняття з нього інформації» – Іван Саєнко прокоментував обшуки НАБУ.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

ЄСПЛ присудив колишньому голові ДФС Роману Насірову 9750 євро компенсації за порушення Конвенції в його справі

Європейський суд з прав людини встановив порушення Конвенції з прав людини за скаргою екс-голови ДФС Романа Насірова і присудив йому компенсацію.

СБУ зможе розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну — Рада прийняла закон

Рада прийняла закон, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Трофейну зброю можна буде передавати органам іноземних держав – Рада прийняла закон

Закон передбачає, що за рішенням Кабміну озброєння та бойова техніка, які є трофейним майном, можуть бути передані для робіт із залученням іноземних підприємств, органів іноземних держав як на території України, так і за її межами, або передані іноземним державам.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області