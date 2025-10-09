Нацкомиссия утвердила перечень общин, названия которых нуждаются в приведении к стандартам государственного языка

В перечень вошли 18 общин двенадцати областей Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила перечень территориальных общин, названия которых нуждаются в приведении в соответствие со стандартами государственного языка. Перечень сформирован с учетом рекомендаций, предоставленных специалистами учебных заведений и научных учреждений по результатам рабочих совещаний.

В частности, в перечень вошли 18 общин двенадцати областей Украины.

Какие названия общин предлагается изменить

Назву Єнакієвської громади Горлівського району Донецької області пропонується змінити на Єнакіївську і Мангушської громади Маріупольського району Донецької області - на Мангуську; Сорокинської громади Довжанського району Луганської області - на Сорочинську і Міловської громади Старобільського району Луганської області - на Мілівську.

Назву Старосілецької громади Житомирського району Житомирської області пропонується змінити на Староселецьку; Косоньської громади Берегівського району Закарпатської області - на Косонську; Метеївецької громади Коломийського району Івано-Франківської області - на Матеєвецьку; Смирновської громади Пологівського району Запорізької області - на Смирнівську і Плодородненської громади Мелітопольського району Запорізької області - на Райхенфельдську.

Назву Радсадівської громади Миколаївського району Миколаївської області пропонується змінити на Радісносадівську; Курісовської і Новокальчевської громад Березівського району Одеської області - на Курісівську і Новокальчівську і Таїровської громади Одеського району Одеської області - на Таїрівську; Есманьської громади Шосткинського району Сумської області - на Есманську; Куньєвської громади Ізюмського району Харківської області - на Куньївську і Південноміської громади Харківського району Харківської області - на Південну; Асканія-Нової громади Каховського району Херсонської області - на Асканіє-Нову; Вашківецької громади Вижницького району Чернівецької області - на Вашковецьку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.