Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що Україна «добре підготовлена до зими»

10:18, 10 жовтня 2025
Росія здійснила понад 1500 атак на енергетичну інфраструктуру за місяць.
Щоденні російські обстріли енергетичних об’єктів продовжують залишати тисячі українців без світла. За інформацією уряду, за останній місяць зафіксовано 1550 атак, із яких 160 досягли своєї мети, повідомляє El Pais.

«Це стало традиційною тактикою», — заявив Президент Володимир Зеленський у нещодавніх коментарях щодо російський обстрів перед зимою, «Росія намагається спровокувати в Україні масові відключення електроенергії».

Попри це, українська енергосистема, за словами генерального директора DTEK, найбільшої енергетичної компанії України, Максима Тимченка, зберігає стійкість: «Ми добре підготовлені до того, щоб пережити зиму: у нас достатньо виробничих потужностей, як теплових, так і гідроелектричних, велика кількість вугілля на складах, а також газ, який ми продовжуємо імпортувати».

«Вони атакують наші об’єкти щодня від першого дня вторгнення», — пояснює EL PAÍS Максим Тимченко. «Відтоді наша місія полягала в тому, щоб відновити якомога більшу потужність генерації».

Як пише видання, з того 90% втраченої електрогенерації у 2024 році, енергетична компанія оцінює, що відновила «від 70% до 80%». Тепер залишилося найскладніше: досягти 100% до настання холодів, враховуючи, що електростанції, які залишилися, є найбільш пошкодженими.

Зауважимо, що 10 жовтня лівий берег Києва залишився без світла через російську атаку вночі, подекуди – немає води. Також складна ситуація залишається і в інших регіонах України.

