Гендиректор DTEK Максим Тимченко заявил, что Украина «хорошо подготовлена к зиме»

10:18, 10 октября 2025
Россия совершила более 1500 атак на энергетическую инфраструктуру за месяц.
Гендиректор DTEK Максим Тимченко заявил, что Украина «хорошо подготовлена к зиме»
Ежедневные российские обстрелы энергетических объектов продолжают оставлять тысячи украинцев без света. По данным правительства, за последний месяц зафиксировано 1550 атак, из которых 160 достигли своей цели, сообщает El Pais.

«Это стало традиционной тактикой», — заявил Президент Владимир Зеленский в недавних комментариях относительно российских обстрелов перед зимой. «Россия пытается спровоцировать в Украине массовые отключения электроэнергии».

Несмотря на это, украинская энергосистема, по словам генерального директора DTEK — крупнейшей энергетической компании Украины — Максима Тимченко, сохраняет устойчивость: «Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы пережить зиму: у нас достаточно производственных мощностей, как тепловых, так и гидроэлектрических, большое количество угля на складах, а также газ, который мы продолжаем импортировать».

«Они атакуют наши объекты ежедневно с первого дня вторжения», — объяснил в интервью EL PAÍS Максим Тимченко. «С тех пор наша миссия заключалась в том, чтобы восстановить как можно большую мощность генерации».

Как пишет издание, из 90% потерянной электроэнергии в 2024 году энергетическая компания оценивает, что восстановила «от 70% до 80%». Теперь осталось самое сложное — достичь 100% до наступления холодов, учитывая, что оставшиеся электростанции наиболее повреждены.

Отметим, что 10 октября левый берег Киева остался без света из-за ночной российской атаки, местами — без воды. Сложная ситуация также сохраняется и в других регионах Украины.

