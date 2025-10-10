Нові виписки та реєстрація підрозділів іноземних компаній — оновили Єдиний держреєстр юросіб та фізичних осіб-підприємців

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» 10 жовтня оновило програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
Зокрема, впроваджено оновлений функціонал надання виписок з ЄДР, в якому реалізовано нові типи виписок:
1) Виписка за результатом проведення реєстраційної дії (державна реєстрація створення суб’єкта) – містить весь перелік відомостей про суб’єкта, що були внесені до ЄДР на етапі створення суб’єкта.
2) Виписка за результатом проведення наступної реєстраційної дії (відмінної від державної реєстрації створення суб’єкта) – містить мінімальний перелік відомостей про суб’єкта, а також дані у форматі «що було – що стало» в розрізі проведеної реєстраційної дії.
3)Виписка з ЄДР для проставлення апостиля – містить повний набір атрибутів про суб’єкта, що міститься в ЄДР (крім персональних даних фізичних осіб).
Поточним оновленням запроваджено нову підсистему державної реєстрації суб’єктів без статусу юридичної особи, що забезпечує проведення реєстраційних дій щодо відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави (Відокремлений підрозділ), а також інформаційну взаємодію з Державною податковою службою України (ДПС).
Коротка інформація про функціонал державної реєстрації Відокремлених підрозділів:
1) Додано нову сутність «Суб’єкт без статусу юридичної особи» та новий вид суб’єкта «ВП іноземної ЮО» в головному меню системи у блоці «Реєстрація суб’єкта».
2) Створено нові типи реєстраційних дій з набором вкладок та переліком атрибутів, що забезпечують державну реєстрацію створення, внесення змін та припинення Відокремлених підрозділів, зокрема:
- існуючі та зареєстровані філії та представництва юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав, до набрання чинності Закону України від 14.07.2023 № 3257-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави»;
- відокремлені підрозділи, які зареєстровані в ЄДР за правилами юридичної особи з ОПФ 610 – ФІЛІЯ (ІНШІЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ) або 620 – ПРЕДСТАВНИЦТВО.
3)Створено нові типи документів. Зокрема, на реєстраційній дії «Державна реєстрація перенесення відомостей про зареєстрованого (акредитованого) суб’єкта без статусу юридичної особи» наявна можливість обрати:
- перенесення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, згідно з ПКМУ - (не вимагає долучення сканованої копії);
- перенесення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, у зв’язку з поданням заяви - (вимагає долучення сканованої копії).
4) Доопрацьовано загальний та розширений пошук головної сторінки ЄДР в частині здійснення пошуку серед Відокремлених підрозділів.
5) Реалізовано функціонал надання відомостей про Відокремлені підрозділи у формі надання: витягів; виписок; копій документів; безкоштовного запиту.
За результатами оновлення було модернізовано функціонал інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами ДПС, який працює у формі методів прикладного програмного інтерфейсу (API) з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».
Зокрема, розширено інформаційну взаємодію в частині обміну даними між ЄДР й інформаційними системами ДПС щодо відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави.
Відповідно до останнього оновлення також модернізовано функціонал державної реєстрації юридичної особи:
1) Додано нову реєстраційну дію «Державна реєстрація архівування» в блоці «Спеціальні дії», яка змінює стан суб’єкта з «зареєстровано» на «архівний». Реєстраційна дія проводиться щодо суб’єктів, які були внесені в ЄДР за правилами юридичної особи з ОПФ 610/620, у випадку перенесення відомостей про Відокремлений підрозділ до нової підсистеми реєстрації суб’єктів без статусу юридичної особи.
2) Додано два нових типи документів для реєстраційної дії «Державна реєстрація архівування»:
- перенесення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, згідно з ПКМУ - (не вимагає долучення сканованої копії);
- перенесення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, у зв’язку з поданням заяви - (вимагає долучення сканованої копії).
Окрім того здійснено ряд інших покращень та усунено недоліки функціоналу ЄДР:
