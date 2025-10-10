Нові виписки та реєстрація підрозділів іноземних компаній — оновили Єдиний держреєстр юросіб та фізичних осіб-підприємців

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань впроваджено оновлений функціонал.

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» 10 жовтня оновило програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Зокрема, впроваджено оновлений функціонал надання виписок з ЄДР, в якому реалізовано нові типи виписок:

1) Виписка за результатом проведення реєстраційної дії (державна реєстрація створення суб’єкта) – містить весь перелік відомостей про суб’єкта, що були внесені до ЄДР на етапі створення суб’єкта.

2) Виписка за результатом проведення наступної реєстраційної дії (відмінної від державної реєстрації створення суб’єкта) – містить мінімальний перелік відомостей про суб’єкта, а також дані у форматі «що було – що стало» в розрізі проведеної реєстраційної дії.

3)Виписка з ЄДР для проставлення апостиля – містить повний набір атрибутів про суб’єкта, що міститься в ЄДР (крім персональних даних фізичних осіб).

Поточним оновленням запроваджено нову підсистему державної реєстрації суб’єктів без статусу юридичної особи, що забезпечує проведення реєстраційних дій щодо відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави (Відокремлений підрозділ), а також інформаційну взаємодію з Державною податковою службою України (ДПС).

Коротка інформація про функціонал державної реєстрації Відокремлених підрозділів:

1) Додано нову сутність «Суб’єкт без статусу юридичної особи» та новий вид суб’єкта «ВП іноземної ЮО» в головному меню системи у блоці «Реєстрація суб’єкта».

2) Створено нові типи реєстраційних дій з набором вкладок та переліком атрибутів, що забезпечують державну реєстрацію створення, внесення змін та припинення Відокремлених підрозділів, зокрема:

«Державна реєстрація створення суб’єкта без статусу юридичної особи» - призначена для внесення відомостей про новостворені Відокремлені підрозділи; «Державна реєстрація перенесення відомостей про зареєстрованого (акредитованого) суб’єкта без статусу юридичної особи» - призначена для внесення відомостей про:

- існуючі та зареєстровані філії та представництва юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав, до набрання чинності Закону України від 14.07.2023 № 3257-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави»;

- відокремлені підрозділи, які зареєстровані в ЄДР за правилами юридичної особи з ОПФ 610 – ФІЛІЯ (ІНШІЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ) або 620 – ПРЕДСТАВНИЦТВО.

3)Створено нові типи документів. Зокрема, на реєстраційній дії «Державна реєстрація перенесення відомостей про зареєстрованого (акредитованого) суб’єкта без статусу юридичної особи» наявна можливість обрати:

- перенесення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, згідно з ПКМУ - (не вимагає долучення сканованої копії);

- перенесення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, у зв’язку з поданням заяви - (вимагає долучення сканованої копії).

4) Доопрацьовано загальний та розширений пошук головної сторінки ЄДР в частині здійснення пошуку серед Відокремлених підрозділів.

5) Реалізовано функціонал надання відомостей про Відокремлені підрозділи у формі надання: витягів; виписок; копій документів; безкоштовного запиту.

За результатами оновлення було модернізовано функціонал інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами ДПС, який працює у формі методів прикладного програмного інтерфейсу (API) з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

Зокрема, розширено інформаційну взаємодію в частині обміну даними між ЄДР й інформаційними системами ДПС щодо відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави.

Відповідно до останнього оновлення також модернізовано функціонал державної реєстрації юридичної особи:

1) Додано нову реєстраційну дію «Державна реєстрація архівування» в блоці «Спеціальні дії», яка змінює стан суб’єкта з «зареєстровано» на «архівний». Реєстраційна дія проводиться щодо суб’єктів, які були внесені в ЄДР за правилами юридичної особи з ОПФ 610/620, у випадку перенесення відомостей про Відокремлений підрозділ до нової підсистеми реєстрації суб’єктів без статусу юридичної особи.

2) Додано два нових типи документів для реєстраційної дії «Державна реєстрація архівування»:

- перенесення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, згідно з ПКМУ - (не вимагає долучення сканованої копії);

- перенесення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, у зв’язку з поданням заяви - (вимагає долучення сканованої копії).

Окрім того здійснено ряд інших покращень та усунено недоліки функціоналу ЄДР:

Доопрацьовано контроль на необов’язковість заповнення відомостей по КВБ для ОПФ 825 РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ та ОПФ 145 КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО (у разі змін до відомостей про КБВ). Додано вкладку «Керівник» на деякі реєстраційні дії, що пов’язані з процесами припинення юридичної особи. Змінено правила контролю обов’язковості полів у залежності від типу бенефіціарного володіння на формі додавання бенефіціара. До витягу про юридичну особу у блок «Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення» додану інформацію про підставу. До витягу про юридичну особу у блок «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» додано інформацію про ідентифікаційний код, якщо засновник юридична особа нерезидент. Оптимізовано контроль на обов’язковість внесення цифрового коду модельного статуту (формат 71 цифра) – коду модельного статуту обов’язковий у разі обрання значення «Діяльність на підставі» «Модельний статут» для ОПФ 240 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та ОПФ 815 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ. Оптимізовано пошук на вкладках попередники/правонаступники, зокрема, при проведенні спеціальних дій в результат пошуку не виводиться запис про поточного суб’єкта з якого здійснюється пошук. Оптимізовано функціонал копіювання даних засновника до вкладки «Бенефіціари» – додано обмеження на перенесення адреси, якщо така адреса була внесена у старому програмному забезпеченні ЄДР, що діяло до 07.08.2020, в якому використовувався локальний довідник адрес. Змінено пріоритетність відображення у формах надання відомостей з ЄДР даних про взяття на облік, що повторно надійшли від ДПС в розрізі однієї реєстраційної дії – відображаються останні по даті завантаження. Усунено помилку типу «java.lang.NullPointerException», яка виникала під час формування витягу станом на певну та/або актуальну дату щодо деяких юридичних осіб. Усунено недолік невідображення у витязі про юридичну особу у блоці «Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу (крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів)» найменування розпорядчого акту, якщо відсутній номер розпорядчого акту. Усунено недолік невідображення у витязі про юридичну особу у блоці «Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі» назви такого органу, якщо відсутній ідентифікаційний код. Прибрано можливість редагування даних про заявника та параметри пошуку завершених запитів на формування витягів з інтерфейсу ЄДР. Усунено помилку типу «java.lang.NullPointerException», яка виникала під час проведення скасування заборони вчинення реєстраційних дій в реєстраційній справі окремого суб’єкта. Виправлено помилку щодо некоректної поведінки системи в процесі корегування/скасування реєстраційної дії, коли операція скасування має статус «відмовлено». Усунено недолік з невідображенням правонаступника в інтерфейсі ЄДР при перегляді стану після проведення реєстраційної дії припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (приєднання). Усунено недолік з відображенням в інтерфейсі ЄДР відмітки «Структуру власності підписано». Усунено недолік з невідображенням коду ЄДРПОУ та назви відокремленого підрозділу юридичної особи у вікні «Результат обміну з органами влади». Виправлено помилку задвоєння правонаступника у випадку внесення відомостей про правонаступника, що був наявний на скасованій реєстраційній дії. Усунено недолік при натисканні гіперпосилання «Перевірити в АСВП» у випадках виконання нового безоплатного запиту на Порталі ЄДР по іншому суб'єкту, якщо в браузері на цей момент відкрита вкладка з попереднім результатом пошуку в АСВП (відбувався перехід до вкладки браузера з попереднім результатом пошуку в АСВП). Усунено недолік невідображення даних про назву відомчого реєстру ДПС в блоці «registrations» детальних даних API ЄДР.

