Новые выписки и регистрация подразделений иностранных компаний — обновили Единый госреестр юрлиц и физических лиц-предпринимателей

В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внедрен обновленный функционал.

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» 10 октября обновило программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

В частности, внедрен обновленный функционал предоставления выписок из ЕГР, в котором реализованы новые типы выписок:

1)Выписка по результату проведения регистрационного действия (государственная регистрация создания субъекта) — содержит весь перечень сведений о субъекте, которые были внесены в ЕГР на этапе создания субъекта.

2)Выписка по результату проведения следующего регистрационного действия (отличного от государственной регистрации создания субъекта) — содержит минимальный перечень сведений о субъекте, а также данные в формате «что было — что стало» в разрезе проведенного регистрационного действия.

3)Выписка из ЕГР для проставления апостиля — содержит полный набор атрибутов о субъекте, который содержится в ЕГР (кроме персональных данных физических лиц).

Текущим обновлением внедрена новая подсистема государственной регистрации субъектов без статуса юридического лица, которая обеспечивает проведение регистрационных действий в отношении обособленных подразделений юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства (Обособленное подразделение), а также информационное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины (ГНС).

Краткая информация о функционале государственной регистрации Обособленных подразделений:

Добавлена новая сущность «Субъект без статуса юридического лица» и новый вид субъекта «ОП иностранного ЮЛ» в главном меню системы в блоке «Регистрация субъекта».

Созданы новые типы регистрационных действий с набором вкладок и перечнем атрибутов, которые обеспечивают государственную регистрацию создания, внесения изменений и прекращения Обособленных подразделений, в частности:

«Государственная регистрация создания субъекта без статуса юридического лица» — предназначена для внесения сведений о новосозданных Обособленных подразделениях; «Государственная регистрация перенесения сведений о зарегистрированном (аккредитованном) субъекте без статуса юридического лица» — предназначена для внесения сведений о:

существующих и зарегистрированных филиалах и представительствах юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, до вступления в силу Закона Украины от 14.07.2023 № 3257-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения деятельности обособленных подразделений юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства»;

обособленных подразделениях, которые зарегистрированы в ЕГР по правилам юридического лица с ОПФ 610 — ФИЛИАЛ (ИНОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ) или 620 — ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

Созданы новые типы документов. В частности, по регистрационному действию «Государственная регистрация перенесения сведений о зарегистрированном (аккредитованном) субъекте без статуса юридического лица» имеется возможность выбрать:

перенесение сведений об обособленном подразделении юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, согласно ПКМУ — (не требует прикладывания сканированной копии);

перенесение сведений об обособленном подразделении юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, в связи с подачей заявления — (требует прикладывания сканированной копии).

Доработан общий и расширенный поиск главной страницы ЕГР в части осуществления поиска среди Обособленных подразделений.

Реализован функционал предоставления сведений об Обособленных подразделениях в форме предоставления: выписок; выписок (вариантов); копий документов; бесплатного запроса.

По результатам обновления была модернизирована функциональность информационного взаимодействия между ЕГР и информационными системами ГНС, которая работает в форме методов прикладного программного интерфейса (API) с использованием средств системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».

В частности, расширено информационное взаимодействие в части обмена данными между ЕГР и информационными системами ГНС относительно обособленных подразделений юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства.

В соответствии с последним обновлением также модернизирован функционал государственной регистрации юридического лица:

a)Добавлено новое регистрационное действие «Государственная регистрация архивирования» в блоке «Специальные действия», которое изменяет состояние субъекта с «зарегистрировано» на «архивный». Регистрационное действие проводится в отношении субъектов, которые были внесены в ЕГР по правилам юридического лица с ОПФ 610/620, в случае перенесения сведений об Обособленном подразделении в новую подсистему регистрации субъектов без статуса юридического лица.

b)Добавлены два новых типа документов для регистрационного действия «Государственная регистрация архивирования»:

1)перенесение сведений об обособленном подразделении юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, согласно ПКМУ — (не требует прикладывания сканированной копии);

2)перенесение сведений об обособленном подразделении юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, в связи с подачей заявления — (требует прикладывания сканированной копии).

Кроме того, осуществлен ряд других улучшений и устранены недостатки функционала ЕГР:

Доработан контроль на необязательность заполнения сведений по КБВ для ОПФ 825 РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ и ОПФ 145 КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (в случае изменений к сведениям о КБВ). Добавлена вкладка «Руководитель» на некоторые регистрационные действия, связанные с процессами прекращения юридического лица. Изменены правила контроля обязательности полей в зависимости от типа бенефициарного владения на форме добавления бенефициара. В выписку о юридическом лице в блок «Данные о пребывании юридического лица в процессе прекращения» добавлена информация об основании. В выписку о юридическом лице в блок «Перечень учредителей (участников) юридического лица» добавлена информация об идентификационном коде, если учредитель — юридическое лицо-нерезидент. Оптимизирован контроль на обязательность внесения цифрового кода модельного устава (формат 71 цифра) — код модельного устава обязателен в случае выбора значения «Деятельность на основании» «Модельный устав» для ОПФ 240 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ и ОПФ 815 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. Оптимизирован поиск на вкладках предшественники/правопреемники, в частности, при проведении специальных действий в результат поиска не выводится запись о текущем субъекте, из которого осуществляется поиск. Оптимизирован функционал копирования данных учредителя на вкладку «Бенефициары» — добавлено ограничение на перенесение адреса, если такой адрес был внесен в старом программном обеспечении ЕГР, действовавшем до 07.08.2020, в котором использовался локальный справочник адресов. Изменена приоритетность отображения в формах предоставления сведений из ЕГР данных о постановке на учет, повторно поступивших от ГНС в разрезе одного регистрационного действия — отображаются последние по дате загрузки. Устранена ошибка типа «java.lang.NullPointerException», возникавшая при формировании выписки по состоянию на определенную и/или актуальную дату в отношении некоторых юридических лиц. Устранен недостаток неотображения в выписке о юридическом лице в блоке «Данные о распорядительном акте, на основании которого создано юридическое лицо (кроме местных советов и их исполнительных комитетов)» наименования распорядительного акта, если отсутствует номер распорядительного акта. Устранен недостаток неотображения в выписке о юридическом лице в блоке «Центральный или местный орган исполнительной власти, к сфере управления которого относится юридическое лицо публичного права либо который осуществляет функции по управлению корпоративными правами государства в соответствующем юридическом лице» названия такого органа, если отсутствует идентификационный код. Убрана возможность редактирования данных о заявителе и параметров поиска завершенных запросов на формирование выписок из интерфейса ЕГР. Устранена ошибка типа «java.lang.NullPointerException», возникавшая при проведении отмены запрета совершения регистрационных действий в регистрационном деле отдельного субъекта. Исправлена ошибка некорректного поведения системы в процессе корректировки/отмены регистрационного действия, когда операция отмены имеет статус «отказано». Устранен недостаток с неотображением правопреемника в интерфейсе ЕГР при просмотре состояния после проведения регистрационного действия прекращения юридического лица в результате его реорганизации (присоединения). Устранен недостаток с отображением в интерфейсе ЕГР отметки «Структуру собственности подписано». Устранен недостаток с неотображением кода ЕГРПОУ и названия обособленного подразделения юридического лица в окне «Результат обмена с органами власти». Исправлена ошибка задвоения правопреемника в случае внесения сведений о правопреемнике, который имелся в отмененном регистрационном действии. Устранен недостаток при нажатии гиперссылки «Проверить в АСВП» в случаях выполнения нового бесплатного запроса на Портале ЕГР по другому субъекту, если в браузере на этот момент открыта вкладка с предыдущим результатом поиска в АСВП (происходил переход к вкладке браузера с предыдущим результатом поиска в АСВП). Устранен недостаток неотображения данных о названии ведомственного реестра ГНС в блоке «registrations» детальных данных API ЕГР.

