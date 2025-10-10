У Києві викрили зловмисницю, яка за 18000 доларів обіцяла «списати» чоловіка з військової служби

Жінка планувала організувати лікування військового у медзакладі, де нібито лікарі мали б виявити у «клієнта» хворобу для передчасного завершення служби.

У Києві правоохоронці викрили та затримали зловмисницю, яка заробляла на небажаючих служити у війську. Жінка за 18 тисяч доларів обіцяла «списати» чоловіка з військової служби. Про це повідомила столична поліція.

«Все мало б пройти за наступним планом: «клієнта» спочатку відправляють на лікування до медичного підрозділу військової частини, а потім – до медзакладу, в якому і вирішуватиметься питання щодо виявлення захворювань, необхідних для звільнення зі служби за станом здоров’я з подальшим виключенням з військового обліку», - заявили у поліції.

Гроші за роботу 31-річна киянка просила якнайшвидше. Обмеження в часі пояснювала тим, що справа важлива і потребує миттєвого вирішення.

Зловмисницю затримали під час отримання грошей та голосили їй про підозру. Тепер фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

