В Киеве разоблачили злоумышленницу, которая за 18000 долларов обещала «списать» мужчину с военной службы

19:31, 10 октября 2025
Женщина планировала организовать лечение военнослужащего в медучреждении, где якобы врачи должны были выявить у «клиента» болезнь для досрочного завершения службы.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве правоохранители разоблачили и задержали злоумышленницу, которая зарабатывала на нежелающих служить в армии. Женщина за 18 тысяч долларов обещала «списать» мужчину с военной службы. Об этом сообщила столичная полиция.

«Все должно было пройти по следующему плану: “клиента” сначала отправляют на лечение в медицинское подразделение воинской части, а затем — в медучреждение, где и должно было решаться вопрос о выявлении заболеваний, необходимых для увольнения со службы по состоянию здоровья с последующим исключением из воинского учета», — заявили в полиции.

Деньги за свою «работу» 31-летняя киевлянка просила как можно скорее. Ограничение по времени объясняла тем, что дело важное и требует немедленного решения.

Злоумышленницу задержали во время получения денег и сообщили ей о подозрении. Теперь фигурантке грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

