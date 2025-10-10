В Киеве разоблачили злоумышленницу, которая за 18000 долларов обещала «списать» мужчину с военной службы

Женщина планировала организовать лечение военнослужащего в медучреждении, где якобы врачи должны были выявить у «клиента» болезнь для досрочного завершения службы.

В Киеве правоохранители разоблачили и задержали злоумышленницу, которая зарабатывала на нежелающих служить в армии. Женщина за 18 тысяч долларов обещала «списать» мужчину с военной службы. Об этом сообщила столичная полиция.

«Все должно было пройти по следующему плану: “клиента” сначала отправляют на лечение в медицинское подразделение воинской части, а затем — в медучреждение, где и должно было решаться вопрос о выявлении заболеваний, необходимых для увольнения со службы по состоянию здоровья с последующим исключением из воинского учета», — заявили в полиции.

Деньги за свою «работу» 31-летняя киевлянка просила как можно скорее. Ограничение по времени объясняла тем, что дело важное и требует немедленного решения.

Злоумышленницу задержали во время получения денег и сообщили ей о подозрении. Теперь фигурантке грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

