Практика судів
  1. В Україні

НАЗК оприлюднило результати перевірок за 2025 рік: хто найчастіше порушує

17:51, 10 жовтня 2025
Загалом завершено 738 перевірок, з яких у 732 деклараціях виявлено порушення.
НАЗК оприлюднило результати перевірок за 2025 рік: хто найчастіше порушує
Результати перевірки у вересні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило результати повних перевірок декларацій за дев’ять місяців 2025 року. Загалом завершено 738 перевірок, з яких у 732 деклараціях виявлено порушення.

У 57% декларацій зафіксовано ознаки подання недостовірних відомостей, незаконного збагачення, необґрунтованості активів чи інших порушень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

Зокрема:

  • у 13 деклараціях виявлено ознаки незаконного збагачення на 463,2 млн грн;
  • у 22 деклараціях — необґрунтованість активів на 97,1 млн грн;
  • у 377 деклараціях — ознаки недостовірних відомостей на понад 3,07 млрд грн;
  • ознаки конфлікту інтересів встановлено в 11 випадках.

Для порівняння, у 2021 році порушення виявляли лише у 18% перевірених декларацій, а у 2024-му — у 44%.

За результатами перевірок цього року органи досудового розслідування вже розпочали 172 кримінальні провадження, а ще 39 матеріалів долучено до відкритих справ.

До суду скеровано 26 обвинувальних актів за статтею 366-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації). Наразі суди розглядають 27 проваджень, винесено 5 обвинувальних вироків, з яких 4 набрали законної сили.

У НАЗК зазначили, що ризик-орієнтований підхід до відбору декларацій суттєво підвищив ефективність перевірок.

Хто найчастіше порушує

Найбільше порушень виявлено у деклараціях представників:

  • органів місцевого самоврядування — 160 випадків (зокрема 120 депутатів місцевих рад і 20 обласних);
  • Національної поліції — 33;
  • митної та податкової служб — 15;
  • державних підприємств — 16;
  • комунальних підприємств — 16;
  • судової системи — 19 (із них 13 суддів);
  • ТЦК та СП — 13;
  • МСЕК — 12;
  • обласних і районних адміністрацій — 7;
  • народних депутатів — 4.

Регіональний зріз

Найбільшу кількість випадків декларування недостовірних відомостей зафіксовано у:

  • Дніпропетровській області — 80% перевірених декларацій;
  • Хмельницькій — 73%;
  • Запорізькій та Кіровоградській — 69%;
  • Київській та Закарпатській — 68%;
  • Рівненській — 65%;
  • Харківській — 58%;
  • Львівській, Вінницькій, Полтавській, Миколаївській — близько 54–55%.
    У столиці порушення виявлено у 32% декларацій.

У НАЗК наголосили: сам факт початку повної перевірки не означає, що декларант вчинив корупційне правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАЗК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які отримали ліцензію за класом страхування, що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард російські обстріли та використання заморожених російських активів

Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів – зазначив Президент Зеленський.

Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області