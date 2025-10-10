НАЗК оприлюднило результати перевірок за 2025 рік: хто найчастіше порушує

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило результати повних перевірок декларацій за дев’ять місяців 2025 року. Загалом завершено 738 перевірок, з яких у 732 деклараціях виявлено порушення.
У 57% декларацій зафіксовано ознаки подання недостовірних відомостей, незаконного збагачення, необґрунтованості активів чи інших порушень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».
Зокрема:
Для порівняння, у 2021 році порушення виявляли лише у 18% перевірених декларацій, а у 2024-му — у 44%.
За результатами перевірок цього року органи досудового розслідування вже розпочали 172 кримінальні провадження, а ще 39 матеріалів долучено до відкритих справ.
До суду скеровано 26 обвинувальних актів за статтею 366-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації). Наразі суди розглядають 27 проваджень, винесено 5 обвинувальних вироків, з яких 4 набрали законної сили.
У НАЗК зазначили, що ризик-орієнтований підхід до відбору декларацій суттєво підвищив ефективність перевірок.
Хто найчастіше порушує
Найбільше порушень виявлено у деклараціях представників:
Регіональний зріз
Найбільшу кількість випадків декларування недостовірних відомостей зафіксовано у:
У НАЗК наголосили: сам факт початку повної перевірки не означає, що декларант вчинив корупційне правопорушення.
