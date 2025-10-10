НАЗК оприлюднило результати перевірок за 2025 рік: хто найчастіше порушує

Загалом завершено 738 перевірок, з яких у 732 деклараціях виявлено порушення.

Результати перевірки у вересні

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило результати повних перевірок декларацій за дев’ять місяців 2025 року. Загалом завершено 738 перевірок, з яких у 732 деклараціях виявлено порушення.

У 57% декларацій зафіксовано ознаки подання недостовірних відомостей, незаконного збагачення, необґрунтованості активів чи інших порушень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

Зокрема:

у 13 деклараціях виявлено ознаки незаконного збагачення на 463,2 млн грн;

у 22 деклараціях — необґрунтованість активів на 97,1 млн грн;

у 377 деклараціях — ознаки недостовірних відомостей на понад 3,07 млрд грн;

ознаки конфлікту інтересів встановлено в 11 випадках.

Для порівняння, у 2021 році порушення виявляли лише у 18% перевірених декларацій, а у 2024-му — у 44%.

За результатами перевірок цього року органи досудового розслідування вже розпочали 172 кримінальні провадження, а ще 39 матеріалів долучено до відкритих справ.

До суду скеровано 26 обвинувальних актів за статтею 366-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації). Наразі суди розглядають 27 проваджень, винесено 5 обвинувальних вироків, з яких 4 набрали законної сили.

У НАЗК зазначили, що ризик-орієнтований підхід до відбору декларацій суттєво підвищив ефективність перевірок.

Хто найчастіше порушує

Найбільше порушень виявлено у деклараціях представників:

органів місцевого самоврядування — 160 випадків (зокрема 120 депутатів місцевих рад і 20 обласних);

Національної поліції — 33;

митної та податкової служб — 15;

державних підприємств — 16;

комунальних підприємств — 16;

судової системи — 19 (із них 13 суддів);

ТЦК та СП — 13;

МСЕК — 12;

обласних і районних адміністрацій — 7;

народних депутатів — 4.

Регіональний зріз

Найбільшу кількість випадків декларування недостовірних відомостей зафіксовано у:

Дніпропетровській області — 80% перевірених декларацій;

Хмельницькій — 73%;

Запорізькій та Кіровоградській — 69%;

Київській та Закарпатській — 68%;

Рівненській — 65%;

Харківській — 58%;

Львівській, Вінницькій, Полтавській, Миколаївській — близько 54–55%.

У столиці порушення виявлено у 32% декларацій.

У НАЗК наголосили: сам факт початку повної перевірки не означає, що декларант вчинив корупційне правопорушення.

