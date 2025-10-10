НАПК обнародовало результаты проверок за 2025 год: кто чаще всего нарушает

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало результаты полных проверок деклараций за девять месяцев 2025 года. Всего завершено 738 проверок, из которых в 732 декларациях выявлены нарушения.
В 57% деклараций зафиксированы признаки подачи недостоверных сведений, незаконного обогащения, необоснованности активов или других нарушений, предусмотренных Законом Украины «О предотвращении коррупции».
В частности:
Для сравнения: в 2021 году нарушения выявлялись лишь в 18% проверенных деклараций, а в 2024-м — в 44%.
По результатам проверок этого года органы досудебного расследования уже начали 172 уголовных производства, а еще 39 материалов добавлены к ранее открытым делам.
В суд направлено 26 обвинительных актов по статье 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации). Сейчас суды рассматривают 27 производств, вынесено 5 обвинительных приговоров, из которых 4 вступили в законную силу.
В НАПК отметили, что риск-ориентированный подход к отбору деклараций существенно повысил эффективность проверок.
Кто чаще всего нарушает
Больше всего нарушений выявлено в декларациях представителей:
Региональный разрез
Наибольшее количество случаев декларирования недостоверных сведений зафиксировано в:
В столице нарушения выявлены в 32% деклараций.
В НАПК подчеркнули: сам факт начала полной проверки не означает, что декларант совершил коррупционное правонарушение.
