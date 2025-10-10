НАПК обнародовало результаты проверок за 2025 год: кто чаще всего нарушает

Всего завершено 738 проверок, из которых в 732 декларациях выявлены нарушения.

Результаты проверки в сентябре

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало результаты полных проверок деклараций за девять месяцев 2025 года. Всего завершено 738 проверок, из которых в 732 декларациях выявлены нарушения.

В 57% деклараций зафиксированы признаки подачи недостоверных сведений, незаконного обогащения, необоснованности активов или других нарушений, предусмотренных Законом Украины «О предотвращении коррупции».

В частности:

в 13 декларациях выявлены признаки незаконного обогащения на 463,2 млн грн;

в 22 декларациях — необоснованность активов на 97,1 млн грн;

в 377 декларациях — признаки недостоверных сведений на более 3,07 млрд грн;

признаки конфликта интересов установлены в 11 случаях.

Для сравнения: в 2021 году нарушения выявлялись лишь в 18% проверенных деклараций, а в 2024-м — в 44%.

По результатам проверок этого года органы досудебного расследования уже начали 172 уголовных производства, а еще 39 материалов добавлены к ранее открытым делам.

В суд направлено 26 обвинительных актов по статье 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации). Сейчас суды рассматривают 27 производств, вынесено 5 обвинительных приговоров, из которых 4 вступили в законную силу.

В НАПК отметили, что риск-ориентированный подход к отбору деклараций существенно повысил эффективность проверок.

Кто чаще всего нарушает

Больше всего нарушений выявлено в декларациях представителей:

органов местного самоуправления — 160 случаев (в том числе 120 депутатов местных советов и 20 областных);

Национальной полиции — 33;

таможенной и налоговой служб — 15;

государственных предприятий — 16;

коммунальных предприятий — 16;

судебной системы — 19 (из них 13 судей);

ТЦК и СП — 13;

МСЭК — 12;

областных и районных администраций — 7;

народных депутатов — 4.

Региональный разрез

Наибольшее количество случаев декларирования недостоверных сведений зафиксировано в:

Днепропетровской области — 80% проверенных деклараций;

Хмельницкой — 73%;

Запорожской и Кировоградской — 69%;

Киевской и Закарпатской — 68%;

Ровенской — 65%;

Харьковской — 58%;

Львовской, Винницкой, Полтавской, Николаевской — около 54–55%.

В столице нарушения выявлены в 32% деклараций.

В НАПК подчеркнули: сам факт начала полной проверки не означает, что декларант совершил коррупционное правонарушение.

