Товарообіг Київської митниці за 9 місяців зріс до $22,29 млрд

За січень-вересень 2025 року товарообіг через Київську митницю склав $22,29 млрд, що на $2,92 млрд більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Імпорт товарів досяг $20,19 млрд, показавши зростання на 16% порівняно з минулим роком. Оподаткований імпорт становив $15,98 млрд, що на 5,9% більше. Експорт склав $2,1 млрд, збільшившись на 6%.
Основними товарами імпорту стали:
Лідерами серед країн-постачальників були:
Основні експортні товари включали:
Найбільше експортували до:
За цей період підприємці сплатили до державного бюджету 144,08 млрд грн митних платежів у межах зовнішньоекономічних операцій у зоні діяльності Київської митниці.
