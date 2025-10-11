Товарообіг Київської митниці за 9 місяців зріс до $22,29 млрд

Імпорт збільшився на 16%, експорт — на 6%, до бюджету сплачено 144,08 млрд грн.

За січень-вересень 2025 року товарообіг через Київську митницю склав $22,29 млрд, що на $2,92 млрд більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Імпорт товарів досяг $20,19 млрд, показавши зростання на 16% порівняно з минулим роком. Оподаткований імпорт становив $15,98 млрд, що на 5,9% більше. Експорт склав $2,1 млрд, збільшившись на 6%.

Основними товарами імпорту стали:

легкові автомобілі — $1258,1 млн;

лікарські засоби — $1166,7 млн;

засоби захисту рослин — $585,2 млн.

Лідерами серед країн-постачальників були:

Польща — $3876,4 млн;

Німеччина — $2630,6 млн;

Китай — $2415 млн.

Основні експортні товари включали:

лікарські засоби — $129,4 млн;

повітряні або вакуумні насоси — $56,5 млн;

соєва олія та її фракції — $42,8 млн.

Найбільше експортували до:

Польщі — $233,8 млн;

Молдови — $137,2 млн;

США — $93,7 млн.

За цей період підприємці сплатили до державного бюджету 144,08 млрд грн митних платежів у межах зовнішньоекономічних операцій у зоні діяльності Київської митниці.

