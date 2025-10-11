Практика судов
Товарооборот Киевской таможни за 9 месяцев вырос до $22,29 млрд

15:21, 11 октября 2025
Импорт увеличился на 16%, экспорт — на 6%, в бюджет уплачено 144,08 млрд грн.
За январь-сентябрь 2025 года товарооборот через Киевскую таможню составил $22,29 млрд, что на $2,92 млрд больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Импорт товаров достиг $20,19 млрд, показав рост на 16% по сравнению с прошлым годом. Облагаемый налогом импорт составил $15,98 млрд, что на 5,9% больше. Экспорт составил $2,1 млрд, увеличившись на 6%.

Основными товарами импорта стали:

  • легковые автомобили — $1258,1 млн;
  • лекарственные средства — $1166,7 млн;
  • средства защиты растений — $585,2 млн.

Лидерами среди стран-поставщиков были:

  • Польша — $3876,4 млн;
  • Германия — $2630,6 млн;
  • Китай — $2415 млн.

Основные экспортные товары включали:

  • лекарственные средства — $129,4 млн;
  • воздушные или вакуумные насосы — $56,5 млн;
  • соевое масло и его фракции — $42,8 млн.

Больше всего экспортировали в:

  • Польшу — $233,8 млн;
  • Молдову — $137,2 млн;
  • США — $93,7 млн.

За этот период предприниматели уплатили в государственный бюджет 144,08 млрд грн таможенных платежей в рамках внешнеэкономических операций в зоне деятельности Киевской таможни.

