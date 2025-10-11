Товарооборот Киевской таможни за 9 месяцев вырос до $22,29 млрд

За январь-сентябрь 2025 года товарооборот через Киевскую таможню составил $22,29 млрд, что на $2,92 млрд больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Импорт товаров достиг $20,19 млрд, показав рост на 16% по сравнению с прошлым годом. Облагаемый налогом импорт составил $15,98 млрд, что на 5,9% больше. Экспорт составил $2,1 млрд, увеличившись на 6%.
Основными товарами импорта стали:
Лидерами среди стран-поставщиков были:
Основные экспортные товары включали:
Больше всего экспортировали в:
За этот период предприниматели уплатили в государственный бюджет 144,08 млрд грн таможенных платежей в рамках внешнеэкономических операций в зоне деятельности Киевской таможни.
