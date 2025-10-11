Уряд пропонує виключити російську та молдавську мови з переліку захищених в Україні

Проте до переліку додадуть чеську та замінять єврейську на іврит.

Уряд подав до Ради законопроект, який передбачає виключення російської та молдавської мов із переліку тих, що захищаються Європейською хартією регіональних або міноритарних мов, заміну єврейської мови на іврит і додавання чеської. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов» спрямований на оновлення переліку мов, до яких застосовується режим підтримки та захисту відповідно до хартії.

Згідно з документом, положення хартії в Україні застосовуватимуться до таких мов: білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.

Таким чином, із переліку пропонується вилучити російську та молдавську мови, замінити єврейську мову на іврит і додати чеську.

