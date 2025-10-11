Правительство предлагает исключить русский и молдавский языки из перечня защищенных в Украине

Однако в перечень добавят чешский и заменят еврейский на иврит.

Правительство подало в Раду законопроект, который предусматривает исключение русского и молдавского языков из перечня тех, которые защищаются Европейской хартией региональных или миноритарных языков, замену еврейского языка на иврит и добавление чешского. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков» направлен на обновление перечня языков, к которым применяется режим поддержки и защиты в соответствии с хартией.

Согласно документу, положения хартии в Украине будут применяться к таким языкам: белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.

Таким образом, из перечня предлагается исключить русский и молдавский языки, заменить еврейский язык на иврит и добавить чешский.

