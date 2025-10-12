Софія Нерсесян представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні-2025

Переможницю обрали за результатами голосування глядачів і журі.

Софія Нерсесян із піснею «Мотанка» стала переможницею національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Дитяче Євробачення-2025», повідомило Суспільне.

«З-поміж шістьох фіналістів, за результатами глядацького голосування та оцінювання журі, визначили переможницю, яка отримала від журі 5, а від глядачів — 6 балів. Перемогу здобула Софія Нерсесян», — повідомили в Суспільному за підсумками фіналу нацвідбору, який відбувся у форматі онлайн-концерту в неділю ввечері.

У глядацькому голосуванні через застосунок «Дія» взяла участь рекордна кількість осіб — 190 071 українець, що стало найвищим показником для фіналу нацвідбору на «Дитяче Євробачення».

Окрім Софії Нерсесян, у фіналі змагалися Лікерія Чирва, Ольга Нестерко, дует Злати Іванів та Владислава Васицького, Всеволод Скрима й Ангеліна Глогусь.

Фінал «Дитячого Євробачення-2025» відбудеться 13 грудня в Тбілісі (Грузія).

