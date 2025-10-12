София Нерсесян будет представлять Украину на Детском Евровидении-2025

Победительницу выбрали по результатам голосования зрителей и жюри.

Фото: Суспільне

София Нерсесян с песней «Мотанка» стала победительницей национального отбора на международный песенный конкурс «Детское Евровидение-2025», сообщило «Суспільне».

«Из шести финалистов, по результатам зрительского голосования и оценки жюри, определили победительницу, которая получила от жюри 5, а от зрителей — 6 баллов. Победу одержала София Нерсесян», — сообщили в Общественном по итогам финала нацотбора, который состоялся в формате онлайн-концерта в воскресенье вечером.

В зрительском голосовании через приложение «Дія» приняло участие рекордное количество человек — 190 071 украинец, что стало самым высоким показателем для финала национального отбора на «Детское Евровидение».

Кроме Софии Нерсесян, в финале соревновались Ликерия Чирва, Ольга Нестерко, дуэт Златы Иванов и Владислава Васицкого, Всеволод Скрима и Ангелина Глогусь.

Финал «Детского Евровидения-2025» состоится 13 декабря в Тбилиси (Грузия).

