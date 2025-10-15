Українська делегація на чолі з Юлією Свириденко зустрілась з представниками оборонних концернів США, відео

У США українська делегація зустрілася з представниками оборонних гігантів Lockheed Martin та Raytheon.

Фото: Юлія Свириденко

Делегація з України на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко зустрілася у Сполучених Штатах з представниками американських оборонних концернів Lockheed Martin і Raytheon. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Разом із прем’єр-міністром Юлією Свириденко, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та нашим послом у США Ольгою Стефанішиною зустрілися з представниками Lockheed Martin і Raytheon", - повідомив Єрмак.

Як підкреслив Андрій Єрмак, технології Lockheed Martin і Raytheon рятують життя: F-16 та сучасні системи протиповітряної оборони захищають українське небо, а їх наступальні рішення надійно підтримують українські сили на фронті.

"Кожна збита російська ракета чи знищений командний пункт ворога доводять якість американської зброї та професіоналізм наших воїнів. Наша співпраця продовжує зростати", - зазначив керівник ОП.

