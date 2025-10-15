Яких вчителів бракує у школах — у МОН назвали три предмети, які скоро не буде кому викладати

У школах України у 2024–2025 навчальному році найбільше не вистачало вчителів англійської мови, інформатики та математики.

У 2024–2025 навчальному році в українських школах найбільший дефіцит спостерігається серед учителів англійської мови, інформатики та математики. Такі дані надало Міністерство освіти і науки у відповідь на запит The Page.

Крім того, у школах не вистачає викладачів української мови й літератури, фізичної культури, історії та фізики.

Згідно з інформацією, така кількість вакансій була вільною:

англійської мови – 267,94;

інформатики – 149,08;

математики – 130,96;

української мови й літератури – 111,96;

фізичної культури – 99,53;

історії – 72,96;

фізики – 68,96;

