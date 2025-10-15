Каких учителей не хватает в школах — в МОН назвали три предмета, которые скоро некому будет преподавать

В 2024-2025 учебном году в украинских школах самый большой дефицит наблюдается среди учителей английского языка, информатики и математики. Такие данные предоставило Министерство образования и науки в ответ на запрос The Page.
Кроме того, в школах не хватает преподавателей украинского языка и литературы, физической культуры, истории и физики.
Согласно информации, такое количество вакансий было свободным:
английского языка – 267,94;
информатики – 149,08;
математики – 130,96;
украинского языка и литературы – 111,96;
физической культуры – 99,53;
истории – 72,96;
физики – 68,96;
