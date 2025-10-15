Практика судов
  В Украине

Каких учителей не хватает в школах — в МОН назвали три предмета, которые скоро некому будет преподавать

11:23, 15 октября 2025
В школах Украины в 2024-2025 учебном году больше не хватало учителей английского языка, информатики и математики.
В 2024-2025 учебном году в украинских школах самый большой дефицит наблюдается среди учителей английского языка, информатики и математики. Такие данные предоставило Министерство образования и науки в ответ на запрос The Page.

Кроме того, в школах не хватает преподавателей украинского языка и литературы, физической культуры, истории и физики.

Согласно информации, такое количество вакансий было свободным:

английского языка – 267,94;

информатики – 149,08;

математики – 130,96;

украинского языка и литературы – 111,96;

физической культуры – 99,53;

истории – 72,96;

физики – 68,96;

