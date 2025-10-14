ТЦК дуже важливо публічно показувати людяність – розповідати історії, коли людині дали час і вона все владнала — член комітету з нацбезпеки Федієнко

Також Олександр Федієнко висловив думку, що кожен мобілізований повинен мати можливість поспілкуватися з психологом, який «зможе пояснити процес і знизити рівень стресу».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат Олександр Федієнко вирішив зібрати відгуки стосовно роботи ТЦК.

За результатами він повідомив, що «отримав купу фідбекiв», але «писали не робітники, або службові центрів комплектування, а звичайні громадяни». «Діючі військовослужбовця взагалі практично не писали», зазначив він.

Отже, Федієнко вирішив узагальнити те, що отримав.

«Як зробити мобілізацію людянішою та ефективнішою?

По-перше, потрібно навчити працівників ТЦК комунікувати з людьми. Кожен мобілізований має мати контактну особу, якій можна поставити всі питання. Варто підготувати коротку брошуру з відповідями на найчастіші запитання, щоб люди могли її прочитати, поки чекають оформлення.

По-друге, важливо дати людям вибір. Якщо є кілька військових частин запропонувати варіанти. Якщо всі інші місця зайняті пояснити, як можна перевестись пізніше.

По-третє, потрібно дати час на підготовку. Людина не повинна зникати дорогою в магазин і за п’ять днів опинятися в Десні. Має бути сповіщення, час зібрати речі, попрощатись із сім’єю, підготуватись морально.

Кожен мобілізований має мати можливість поспілкуватися з психологом бажано цивільним, який зможе пояснити процес і знизити рівень стресу.

Окрема увага, ветеранам. Тих, хто вже служив, слід сприймати з повагою, давати можливість обрати місце служби, не позбавляти телефонів і не ставитись як до новобранців.

Якщо у людини є підстави для відстрочки або неврегульовані документи, варто дати час це владнати, а не «пакувати» з обіцянками потім розібратись. Армії потрібні вмотивовані й готові люди, а не ті, хто приїхав через помилку.

Дуже важливо публічно показувати людяність. Розповідати історії, коли людині дали час і вона все владнала. Це повертає довіру до ТЦК. Так само визнавати помилки, пояснювати, що зробили не так, і як це виправили.

Щодо ухиляння, треба не тягнути силоміць, а створювати умови, де ухилятись невигідно: блокування рахунків, призупинення водійських прав. І водночас заохочувати дисциплінованих.

Той, хто з’явився добровільно і без порушень, має отримати хоча б тиждень відстрочки перед відправкою щоб залагодити справи, подбати про сім’ю, зібратись», зазначив Федієнко.

Слід зауважити, що чинне законодавство, яке прийняли народні депутати, вже передбачає і блокування рахунків у разі несплати штрафів від ТЦК, і призупинення водійських прав через адміністративний суд за позовом ТЦК.

Також, на думку члена комітету з нацбезпеки, для забезпечення якості призову у ТЦК мають бути чіткі показники ефективності.

«Якщо мобілізований звільняється через хворобу за кілька місяців це мінус бал. Якщо успішно проходить підготовку, займає посаду плюс бали. Це стимулюватиме відповідальність і якість відбору», вважає Федієнко.

Нагадаємо, журналістка Раміна Есхакзай показала, як виглядає розподільчий центр у Києві на ДВРЗ. За її словами, саме сюди доставляють осіб представники ТЦК.

На опублікованих знімках видно, що умови перебування в центрі жахливі — приміщення брудні та занедбані, ліжка у крові, а у санвузлах — повна антисанітарія.

Журналістка наголосила, що це не виправна колонія, а місце, де мобілізовані очікують на подальше направлення до військових частин.

Автор: Наталя Мамченко

