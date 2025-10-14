ТЦК очень важно публично показывать человечность — рассказывать истории, когда человеку дали время, и он все уладил – член комитета по нацбезопасности Федиенко

Также Александр Федиенко выразил мнение, что каждый мобилизованный должен иметь возможность пообщаться с психологом, который «сможет объяснить процесс и снизить уровень стресса».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат Александр Федиенко решил собрать отзывы о работе ТЦК.

По результатам он сообщил, что «получил кучу фидбеков», но «писали не работники или служебные центров комплектования, а обычные граждане». «Действующие военнослужащие вообще практически не писали», – отметил он.

Итак, Федиенко решил обобщить то, что получил.

«Как сделать мобилизацию более человечной и эффективной?

Во-первых, нужно научить работников ТЦК общаться с людьми. Каждый мобилизованный должен иметь контактное лицо, которому можно задать все вопросы. Стоит подготовить короткую брошюру с ответами на самые частые вопросы, чтобы люди могли ее прочитать, пока ждут оформления.

Во-вторых, важно дать людям выбор. Если есть несколько воинских частей, предложить варианты. Если все остальные места заняты, объяснить, как можно перевестись позже.

В-третьих, нужно дать время на подготовку. Человек не должен исчезать по дороге в магазин и через пять дней оказываться в Десне. Должно быть оповещение, время собрать вещи, попрощаться с семьей, подготовиться морально.

Каждый мобилизованный должен иметь возможность пообщаться с психологом, желательно гражданским, который сможет объяснить процесс и снизить уровень стресса.

Отдельное внимание ветеранам. Тех, кто уже служил, следует воспринимать с уважением, давать возможность выбрать место службы, не лишать телефонов и не относиться как к новобранцам.

Если у человека есть основания для отсрочки или неурегулированные документы, стоит дать время это уладить, а не «паковать» с обещаниями потом разобраться. Армии нужны мотивированные и готовые люди, а не те, кто приехал по ошибке.

Очень важно публично показывать человечность. Рассказывать истории, когда человеку дали время, и он все уладил. Это возвращает доверие к ТЦК. Так же признавать ошибки, объяснять, что сделали не так, и как это исправили.

Что касается уклонения, нужно не тянуть силой, а создавать условия, где уклоняться невыгодно: блокировка счетов, приостановление водительских прав. И в то же время поощрять дисциплинированных.

Тот, кто явился добровольно и без нарушений, должен получить хотя бы неделю отсрочки перед отправкой, чтобы уладить дела, позаботиться о семье, собраться», – отметил Федиенко.

Следует заметить, что действующее законодательство, принятое народными депутатами, уже предусматривает и блокировку счетов в случае неуплаты штрафов от ТЦК, и приостановление водительских прав через административный суд по иску ТЦК.

Также, по мнению члена комитета по нацбезопасности, для обеспечения качества призыва у ТЦК должны быть четкие показатели эффективности.

«Если мобилизованный увольняется из-за болезни через несколько месяцев — это минус балл. Если успешно проходит подготовку, занимает должность — плюс баллы. Это будет стимулировать ответственность и качество отбора», – считает Федиенко.

Напомним, журналистка Рамина Эсхакзай показала, как выглядит распределительный центр в Киеве на ДВРЗ. По ее словам, именно сюда доставляют лиц представители ТЦК.

На опубликованных снимках видно, что условия пребывания в центре ужасные — помещения грязные и запущенные, кровати в крови, а в санузлах — полная антисанитария.

Журналистка подчеркнула, что это не исправительная колония, а место, где мобилизованные ожидают дальнейшего направления в воинские части.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.