Распределительный центр на ДВРЗ, куда доставляет ТЦК, выглядит хуже колонии, фото

14:26, 14 октября 2025
Кровати в крови, антисанитария в санузлах – журналистка Рамина Эсхакзай показала, как выглядит распределительный центр в Киеве, куда доставляет мужчин ТЦК.
Фото: Раміна Есхакзай/Інстаграм
Журналистка Рамина Эсхакзай показала, как выглядит распределительный центр в Киеве на ДВРЗ. По ее словам, именно сюда доставляют лиц представители ТЦК.

На опубликованных снимках видно, что условия пребывания в центре ужасные — грязные и заброшенные помещения, кровати в крови, а в санузлах — полная антисанитария.

Журналистка подчеркнула, что это не исправительная колония, а место, где мобилизованные ожидают дальнейшего направления в воинские части.

По ее словам, мужчины могут находиться там неделями без связи с семьями. Она также заявила, что среди присутствующих есть люди, которые не пригодны к службе, в то время как здоровых и молодых мужчин часто отправляют в армию почти сразу после короткого собеседования.

Также она добавила, что именно в этих стенах агитируют приобщаться к разным бригадам и рассказывают о преимуществах службы в определенных подразделениях.

"Многие привезенные - наркоманы и бездомные, которые не пригодны к службе и сидят в центре неделями. Молодых и здоровых забирают сразу, перед этим устроив показательную игру у хорошего/ плохого полицейского. Я всеми руками за то, чтобы самостоятельно выбрать бригаду, пройти подготовку и подписать контракт, но 1) я не мужчина; 2) мы не живем в мире розовых пони.

Есть большая часть людей, которые не присоединились к рядам ВСУ по ряду различных причин, которые можем обсудить где-нибудь под другим сообщением, но я, как добросовестный налогоплательщик, не понимаю, как распределительный центр может выглядеть хуже места содержания военнопленных россиян", - подчеркнула Рамина Эсхакзай.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что 30 октября 2024 Европейская комиссия обнародовала ежегодный отчет о расширении, где оценила успехи Украины на пути в ЕС. В отдельном докладе говорится, в частности, о состоянии функционирования демократических институтов и соблюдении в Украине гарантий прав человека.

Как указала Еврокомиссия, «военное положение допускает введение определенных ограничений прав и свобод личности, прав и законных интересов юридических лиц. В общем, его применение было пропорциональным». «Общая база основных прав удовлетворительна.

Власти Украины сохранили свое общее уважение основных прав и продемонстрировали свою приверженность их защите и дальнейшему согласованию с acquis ЕС, несмотря на ограничения из-за продолжающейся войны и военного положения.

Военное положение привело к определенным ограничениям прав и свобод, но они оставались в основном пропорциональными ситуации безопасности и в целом применялись осторожно» - отмечают чиновники Еврокомиссии.

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета».

Фото / Видео
Фото
Видео
