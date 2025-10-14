Практика судів
  1. В Україні

Розподільчий центр на ДВРЗ, куди доставляє ТЦК, виглядає гірше, ніж колонія, фото

14:26, 14 жовтня 2025
Ліжка у крові, антисанітарія у санвузлах — журналістка Раміна Есхакзай показала, як виглядає розподільчий центр у Києві, куди доставляє чоловіків ТЦК.
Розподільчий центр на ДВРЗ, куди доставляє ТЦК, виглядає гірше, ніж колонія, фото
Фото: Раміна Есхакзай/Інстаграм
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Журналістка Раміна Есхакзай показала, як виглядає розподільчий центр у Києві на ДВРЗ. За її словами, саме сюди доставляють осіб представники ТЦК. 

На опублікованих знімках видно, що умови перебування в центрі жахливі — приміщення брудні та занедбані, ліжка у крові, а у санвузлах — повна антисанітарія. 

Журналістка наголосила, що це не виправна колонія, а місце, де мобілізовані очікують на подальше направлення до військових частин.

За її словами, чоловіки можуть перебувати там тижнями без зв’язку з родинами. Вона також заявила, що серед присутніх є люди, які не придатні до служби, тоді як здорових і молодих чоловіків часто відправляють до війська майже одразу після короткої співбесіди.

Також вона додала, що саме в цих стінах агітують долучатися до різних бригад та розповідають про переваги служби в певних підрозділах.

"Багато привезених - наркомани та безхатьки, які не придатні до служби та сидять в центрі тижнями. Молодих та здорових забирають одразу, перед цим влаштувавши показову гру в хорошого/ поганого поліцейського. Я всіма руками за те, щоб самостійно обрати бригаду, пройти підготовку та підписати контракт, але 1) я не чоловік; 2) ми не живемо в світі рожевих поні.

Є велика частина людей, які не долучилися до лав ЗСУ з ряду різних причин, які можемо обговорити де-небудь під іншим дописом, але я, як сумлінний платник податків, не розумію, як розподільчий центр може виглядати гірше за місце утримання військовополонених росіян", — наголосила Раміна Есхакзай.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що 30 жовтня 2024 року Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення, де оцінила успіхи України на шляху до ЄС. В окремій доповіді йдеться зокрема про стан функціонування демократичних інститутів і дотримання в Україні гарантій прав людини.

Як вказала Єврокомісія, «воєнний стан допускає введення певних обмежень прав і свобод особи, прав і законних інтересів юридичних осіб. Загалом його застосування було пропорційним». «Загальна база основних прав є задовільною.

Влада України зберегла свою загальну повагу до основних прав і продемонстрував свою відданість їх захисту та подальшому узгодженню з acquis ЄС, незважаючи на обмеження через триваючу війну та воєнний стан.

Воєнний стан призвів до певних обмежень прав і свобод, але вони залишалися в основному пропорційними безпековій ситуації та загалом застосовувалися обережно» - зазначають чиновники Єврокомісії.

Фото: Раміна Есхакзай

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ ТЦК мобілізація військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До бюджету 2026 року закладуть 4 млрд на створення 1000 годин українського контенту – заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук заявила, що дуже важливо, щоб ця сума була проголосована і в першому, і в другому читанні Верховною Радою.

НБУ оновив правила резервування: нові стимули для банків та контроль за «замороженими» коштами

Банки зобов’язані будуть зберігати кошти, заблоковані через санкції, на коррахунку в НБУ понад обов’язкові резерви, до моменту скасування санкцій або перерахування таких сум до бюджету.

Мінцифри повідомило про викриття СБУ і ОГП групи злочинців, які логінились у Дію через систему авторизації BankID

Викрито злочинців, які входили до мобільних застосунків українських банків і логінились у Дію через BankID – Мінцифри.

Впровадження випадкового розподілу справ між прокурорами та ухвалення KPI для органів прокуратури – що передбачає Стратегія розвитку прокуратури на 2025–2028 роки

У затвердженій Стратегії розвитку прокуратури на 2025-2028 роки, зокрема, йдеться про удосконалення законодавчої бази для забезпечення прозорого відбору керівного складу органів прокуратури.

У Києві 70 тисяч чоловіків перебувають в розшуку ТЦК, у Вінницькій області – 120 тисяч – Галина Янченко

Загалом в Україні 1,5 млн чоловіків не оновили військово-облікові дані і перебувають в розшуку – народний депутат Галина Янченко пояснила, навіщо Верховна Рада прийняла закон про бронювання «ухилянтів».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду