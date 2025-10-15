Практика судів
Голова МЗС Польщі Сікорський заявив, що Україна планує війну ще на три роки

11:05, 15 жовтня 2025
Радослав Сікорський сподівається, що Дональд Трамп все ж надасть Україні далекобійні ракети Tomahawk.
Європа має усвідомити реальну загрозу з боку Росії та бути готовою до можливих атак загарбника вглиб континенту. Ігнорування потреби у створенні захисних механізмів, зокрема проєкту "стіна дронів" на східних рубежах, є проявом безвідповідальності. Про це заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, наголосивши, що підтримка України в боротьбі з російською агресією може знадобитися ще як мінімум на три роки, повідомляє Reuters.

Під час виступу в Лондоні, де було представлено збитий в Україні іранський дрон Shahed-136, Радослав Сікорський закликав європейські держави не відступати від підтримки України. Він також висловив сподівання, що Дональд Трамп погодиться передати Києву ракети Tomahawk для посилення атак по РФ.

Сікорський зазначив, що постачання Україні більшої кількості зброї, що включають системи ППО, а також ракети ближнього і дальнього радіусу дії, необхідні для захисту Європи. Адже дрони РФ уже фіксували в повітряному просторі Польщі, а винищувачі - у небі над Естонією.

Він також наголосив, що Європі слід готуватися до надання допомоги Україні щонайменше протягом трьох років. За словами міністра закордонних справ Польщі, саме на такий період, за попередніми оцінками, розраховані плани Києва.

"Українці планують цю війну на три роки - і це розумно. А ми маємо переконати Путіна, що готові зберігати курс щонайменше ці три роки", - наголосив Радослав Сікорський.

Президент має повноваження впровадити військову адміністрацію населеного пункту в будь-якій громаді України — Віталій Безгін

Як зазначив член Комітету ВР з питань державної влади Віталій Безгін, Верховна Рада може прийняти рішення про те, що начальник військової адміністрації здійснює повноваження міського голови.

