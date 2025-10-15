Глава МИД Польши Сикорский заявил, что Украина планирует войну еще на три года

Радослав Сикорский надеется, что Дональд Трамп все же предоставит Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Европа должна осознать реальную угрозу со стороны России и быть готовой к возможным атакам захватчика вглубь континента. Игнорирование потребности в создании защитных механизмов, в частности, проекта "стена дронов" на восточных рубежах, является проявлением безответственности. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, отметив, что поддержка Украины в борьбе с российской агрессией может потребоваться еще как минимум на три года, сообщает Reuters.

Во время выступления в Лондоне, где был представлен сбитый в Украине иранский дрон Shahed-136, Радослав Сикорский призвал европейские государства не отступать от поддержки Украины. Он также выразил надежду на то, что Дональд Трамп согласится передать Киеву ракеты Tomahawk для усиления атак по РФ.

Сикорский отметил, что поставка Украине большего количества оружия, включающих системы ПВО, а также ракеты ближнего и дальнего радиуса действия, необходимые для защиты Европы. Ведь дроны РФ уже фиксировались в воздушном пространстве Польши, а истребители – в небе над Эстонией.

Он также подчеркнул, что Европе следует готовиться к оказанию помощи Украине как минимум в течение трех лет. По словам Министра иностранных дел Польши, именно на такой период, по предварительным оценкам, рассчитаны планы Киева.

"Украинцы планируют эту войну на три года - и это разумно. А мы должны убедить Путина, что готовы сохранять курс минимум эти три года", - подчеркнул Радослав Сикорский.

