На житло для українців у 2026 році потрібно більше коштів: Олена Шуляк назвала суму

10:44, 15 жовтня 2025
Мінфін заклав 45 млрд грн на житлові програми, однак Шуляк наголошує: для «єВідновлення» цієї суми недостатньо — потрібно мінімум 17 млрд грн.
Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, лідерка партії «Слуга Народу» Олена Шуляк заявила, що на програму «єВідновлення» в наступному році необхідно щонайменше 17 млрд грн.

Зокрема, у проекті держбюджету на 2026 рік Міністерство фінансів передбачило 45 млрд грн на забезпечення українців житлом. З цієї суми:

  • понад 15 млрд грн заплановано на програму «єОселя»;
  • 14 млрд грн — на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб;
  • майже 6 млрд грн — субвенції для органів місцевого самоврядування на забезпечення житлом ветеранів з інвалідністю І та ІІ груп;
  • близько 7 млрд грн — на програму «єВідновлення», що охоплює як пошкоджене, так і знищене житло.

«Ми провели засідання комітету із залученням представників місцевого самоврядування, профільних міністерств і експертів. Запропонували бюджетному комітету збільшити видатки, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, чиє житло залишилося на тимчасово окупованих територіях», — зазначила Шуляк.

За її словами, комітет запропонував додати ще 15 млрд грн на житло для ВПО, а також збільшити фінансування програми «єВідновлення» до щонайменше 17 млрд грн.

«Ми наполягаємо, щоб джерелом надходження цих коштів стали заморожені російські активи або доходи від них. Це буде справедливо — коли гроші агресора підуть українцям як компенсація за зруйноване чи втрачене житло», — наголосила Шуляк.

Вона додала, що комітет очікує подальшої роботи над бюджетом і сподівається, що пропозиції щодо додаткового фінансування житлових програм будуть враховані.

єВідновлення

