На житло для українців у 2026 році потрібно більше коштів: Олена Шуляк назвала суму

Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, лідерка партії «Слуга Народу» Олена Шуляк заявила, що на програму «єВідновлення» в наступному році необхідно щонайменше 17 млрд грн.
Зокрема, у проекті держбюджету на 2026 рік Міністерство фінансів передбачило 45 млрд грн на забезпечення українців житлом. З цієї суми:
«Ми провели засідання комітету із залученням представників місцевого самоврядування, профільних міністерств і експертів. Запропонували бюджетному комітету збільшити видатки, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, чиє житло залишилося на тимчасово окупованих територіях», — зазначила Шуляк.
За її словами, комітет запропонував додати ще 15 млрд грн на житло для ВПО, а також збільшити фінансування програми «єВідновлення» до щонайменше 17 млрд грн.
«Ми наполягаємо, щоб джерелом надходження цих коштів стали заморожені російські активи або доходи від них. Це буде справедливо — коли гроші агресора підуть українцям як компенсація за зруйноване чи втрачене житло», — наголосила Шуляк.
Вона додала, що комітет очікує подальшої роботи над бюджетом і сподівається, що пропозиції щодо додаткового фінансування житлових програм будуть враховані.
