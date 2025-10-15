На жилье для украинцев в 2026 году нужно больше средств: Елена Шуляк назвала сумму

Минфин заложил 45 млрд грн на жилищные программы, однако Шуляк подчеркивает: для «єВідновлення» этой суммы недостаточно — нужно минимум 17 млрд грн.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, лидер партии «Слуга Народа» Елена Шуляк заявила, что на программу «єВідновлення» в следующем году необходимо не менее 17 млрд грн.

В частности, в проекте госбюджета на 2026 год Министерство финансов предусмотрело 45 млрд грн на обеспечение украинцев жильем. Из этой суммы:

более 15 млрд грн запланировано на программу «єОселя»;

14 млрд грн — на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц;

почти 6 млрд грн — субвенции для органов местного самоуправления на обеспечение жильем ветеранов с инвалидностью I и II групп;

около 7 млрд грн — на программу «єВідновлення», которая охватывает как поврежденное, так и уничтоженное жилье.

«Мы провели заседание комитета с участием представителей местного самоуправления, профильных министерств и экспертов. Предложили бюджетному комитету увеличить расходы, в частности для внутренне перемещенных лиц, чье жилье осталось на временно оккупированных территориях», — отметила Шуляк.

По ее словам, комитет предложил добавить еще 15 млрд грн на жилье для ВПЛ, а также увеличить финансирование программы «єВідновлення» до не менее чем 17 млрд грн.

«Мы настаиваем, чтобы источником поступления этих средств стали замороженные российские активы или доходы от них. Это будет справедливо — когда деньги агрессора пойдут украинцам как компенсация за разрушенное или утраченное жилье», — подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что комитет ожидает дальнейшей работы над бюджетом и надеется, что предложения относительно дополнительного финансирования жилищных программ будут учтены.

