На жилье для украинцев в 2026 году нужно больше средств: Елена Шуляк назвала сумму

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, лидер партии «Слуга Народа» Елена Шуляк заявила, что на программу «єВідновлення» в следующем году необходимо не менее 17 млрд грн.
В частности, в проекте госбюджета на 2026 год Министерство финансов предусмотрело 45 млрд грн на обеспечение украинцев жильем. Из этой суммы:
«Мы провели заседание комитета с участием представителей местного самоуправления, профильных министерств и экспертов. Предложили бюджетному комитету увеличить расходы, в частности для внутренне перемещенных лиц, чье жилье осталось на временно оккупированных территориях», — отметила Шуляк.
По ее словам, комитет предложил добавить еще 15 млрд грн на жилье для ВПЛ, а также увеличить финансирование программы «єВідновлення» до не менее чем 17 млрд грн.
«Мы настаиваем, чтобы источником поступления этих средств стали замороженные российские активы или доходы от них. Это будет справедливо — когда деньги агрессора пойдут украинцам как компенсация за разрушенное или утраченное жилье», — подчеркнула Шуляк.
Она добавила, что комитет ожидает дальнейшей работы над бюджетом и надеется, что предложения относительно дополнительного финансирования жилищных программ будут учтены.
