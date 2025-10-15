Практика судов
  1. В Украине

На жилье для украинцев в 2026 году нужно больше средств: Елена Шуляк назвала сумму

10:44, 15 октября 2025
Минфин заложил 45 млрд грн на жилищные программы, однако Шуляк подчеркивает: для «єВідновлення» этой суммы недостаточно — нужно минимум 17 млрд грн.
На жилье для украинцев в 2026 году нужно больше средств: Елена Шуляк назвала сумму
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, лидер партии «Слуга Народа» Елена Шуляк заявила, что на программу «єВідновлення» в следующем году необходимо не менее 17 млрд грн.

В частности, в проекте госбюджета на 2026 год Министерство финансов предусмотрело 45 млрд грн на обеспечение украинцев жильем. Из этой суммы:

  • более 15 млрд грн запланировано на программу «єОселя»;
  • 14 млрд грн — на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц;
  • почти 6 млрд грн — субвенции для органов местного самоуправления на обеспечение жильем ветеранов с инвалидностью I и II групп;
  • около 7 млрд грн — на программу «єВідновлення», которая охватывает как поврежденное, так и уничтоженное жилье.

«Мы провели заседание комитета с участием представителей местного самоуправления, профильных министерств и экспертов. Предложили бюджетному комитету увеличить расходы, в частности для внутренне перемещенных лиц, чье жилье осталось на временно оккупированных территориях», — отметила Шуляк.

По ее словам, комитет предложил добавить еще 15 млрд грн на жилье для ВПЛ, а также увеличить финансирование программы «єВідновлення» до не менее чем 17 млрд грн.

«Мы настаиваем, чтобы источником поступления этих средств стали замороженные российские активы или доходы от них. Это будет справедливо — когда деньги агрессора пойдут украинцам как компенсация за разрушенное или утраченное жилье», — подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что комитет ожидает дальнейшей работы над бюджетом и надеется, что предложения относительно дополнительного финансирования жилищных программ будут учтены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

єВідновлення

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК сможет удалять со своего сайта итоги проверки декларации чиновника, в которой выявили нарушения, по заявлению чиновника – новый внесудебный механизм пересмотра

В случае удовлетворения заявления чиновника справка о результатах полной проверки декларации удаляется с официального веб-сайта НАПК, а обоснованное заключение об установленных признаках нарушения – отзывается.

«А за что оправдательный, за то, что зубы выбил»: Верховный Суд отменил приговор суда из-за комментариев председательствующего судьи

Верховный Суд указал, что проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстраненности и может ставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом.

Судья четыре года назад отметила 9 мая, а в 2025 году получила за это дисциплинарное дело

Активисты написали на судью жалобу, но судья считает, что закон о декоммунизации она не нарушала.

Общественные объединения будут оценивать культуру общения судей в процессе – опубликовано положение о регулярном оценивании судей

Представители ОО будут оценивать реакцию судьи на представителя ОО, который пришел в судебное заседание – ВККС опубликовала финальную редакцию положения о регулярном оценивании судей.

Президент имеет полномочия ввести военную администрацию населенного пункта в любой общине Украины – Виталий Безгин

Как отметил член Комитета ВР по вопросам государственной власти Виталий Безгин, Верховная Рада может принять решение о том, что начальник военной администрации осуществляет полномочия городского головы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду