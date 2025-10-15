Практика судів
На 10 днів їжі та ховатися в приміщеннях без вікон – Німеччина вперше додала рекомендації на випадок війни

11:02, 15 жовтня 2025
Нова брошура з рекомендаціями для громадян на випадок надзвичайних ситуацій включає поради щодо захисту від вибухів та підготовки тривожної валізи.
Федеральне відомство Німеччини із захисту населення та надання допомоги при катастрофах опублікувало оновлену брошуру з рекомендаціями для громадян на випадок надзвичайних ситуацій. Вперше за історію існування документа до нього додали пам’ятки, що стосуються дій у разі війни.

Брошура радить мати під рукою тривожну валізку з чітко визначеним переліком речей. У ній детально описано, як підготувати запаси їжі, води, ліків та засобів гігієни. «Усі домогосподарства повинні мати можливість забезпечити себе на 10 днів, якщо це можливо. Це включає забезпечення водою, їжею, медичною допомогою та гігієною у разі надзвичайної ситуації. Проте навіть запас на три дні є дуже корисним», – зазначено в документі.

Для людей з інвалідністю передбачені спеціальні рекомендації, зокрема підготовка запасних батарейок для слухових апаратів, ліків, а також план дій на випадок, якщо номери екстрених служб 110 та 112 будуть недоступні.

В брошурі пояснюють, що означають сигнали сирени, яке аварійно-рятувальне спорядження необхідно мати для втечі, а також як знайти безпечне укриття під час повітряної тривоги. 40-сторінковий документ містить контрольний список підготовки з ключовими пунктами та інструкціями, наприклад, як накласти тиснучу пов’язку для порятунку життя.

Захист від вибухів та уламків

Під час вибухів основну небезпеку становлять ударні хвилі, уламки та осколки скла, зокрема під час повітряних атак. У брошурі зазначається, що більшість будівель у Німеччині мають міцну конструкцію, тому внутрішні приміщення з мінімальною кількістю зовнішніх стін, дверей і без вікон забезпечують ефективний захист.

Рекомендовані укриття:

  • Підвали без вікон – оптимальний варіант для захисту.
  • Якщо підвалу немає, підійдуть внутрішні приміщення, такі як сходові клітки, ванні кімнати чи коридори. Мансардні приміщення використовувати не можна, адже дах не забезпечує достатнього захисту від ударних хвиль та уламків.
  • Громадські місця, такі як школи, музеї, підземні гаражі чи станції метро, також можуть бути укриттям. Важливо триматися подалі від відкритих входів, вікон і дверей. Ліфти в таких ситуаціях використовувати заборонено.

Будь-яка підготовка є цінною. Навіть мінімальний запас на три дні може значно допомогти. Громадянам радять поступово нарощувати запаси, щоб бути готовими до надзвичайних ситуацій.

