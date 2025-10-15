На 10 дней еды и укрытие в помещениях без окон – Германия впервые добавила рекомендации на случай войны

Новая брошюра с рекомендациями для граждан на случай чрезвычайных ситуаций включает советы по защите от взрывов и подготовке аварийной сумки.

Федеральное ведомство Германии по защите населения и оказанию помощи при катастрофах опубликовало обновленную брошюру с рекомендациями для граждан на случай чрезвычайных ситуаций. Впервые за историю существования документа к нему добавили памятки, касающиеся действий в случае войны.

Брошюра советует иметь под рукой аварийный чемоданчик с четко определенным перечнем вещей. В ней подробно описано, как подготовить запасы еды, воды, лекарств и средств гигиены. «Все домохозяйства должны иметь возможность обеспечить себя на 10 дней, если это возможно. Это включает обеспечение водой, едой, медицинской помощью и гигиеной в случае чрезвычайной ситуации. Однако даже запас на три дня очень полезен», — указано в документе.

Для людей с инвалидностью предусмотрены специальные рекомендации, в частности подготовка запасных батареек для слуховых аппаратов, лекарств, а также план действий на случай, если номера экстренных служб 110 и 112 будут недоступны.

В брошюре объясняют, что означают сигналы сирены, какое аварийно-спасательное снаряжение необходимо иметь для бегства, а также как найти безопасное укрытие во время воздушной тревоги. 40-страничный документ содержит контрольный список подготовки с ключевыми пунктами и инструкциями, например, как наложить давящую повязку для спасения жизни.

Защита от взрывов и обломков

Во время взрывов основную опасность представляют ударные волны, обломки и осколки стекла, в частности во время воздушных атак. В брошюре отмечается, что большинство зданий в Германии имеют прочную конструкцию, поэтому внутренние помещения с минимальным количеством внешних стен, дверей и без окон обеспечивают эффективную защиту.

Рекомендуемые укрытия:

Подвалы без окон – оптимальный вариант для защиты.

Если подвала нет, подойдут внутренние помещения, такие как лестничные клетки, ванные комнаты или коридоры. Мансардные помещения использовать нельзя, ведь крыша не обеспечивает достаточной защиты от ударных волн и обломков.

Общественные места, такие как школы, музеи, подземные гаражи или станции метро, также могут быть укрытием. Важно держаться подальше от открытых входов, окон и дверей. Лифты в таких ситуациях использовать запрещено.

Любая подготовка ценна. Даже минимальный запас на три дня может значительно помочь. Гражданам советуют постепенно наращивать запасы, чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

