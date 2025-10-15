На 10 дней еды и укрытие в помещениях без окон – Германия впервые добавила рекомендации на случай войны

Федеральное ведомство Германии по защите населения и оказанию помощи при катастрофах опубликовало обновленную брошюру с рекомендациями для граждан на случай чрезвычайных ситуаций. Впервые за историю существования документа к нему добавили памятки, касающиеся действий в случае войны.
Брошюра советует иметь под рукой аварийный чемоданчик с четко определенным перечнем вещей. В ней подробно описано, как подготовить запасы еды, воды, лекарств и средств гигиены. «Все домохозяйства должны иметь возможность обеспечить себя на 10 дней, если это возможно. Это включает обеспечение водой, едой, медицинской помощью и гигиеной в случае чрезвычайной ситуации. Однако даже запас на три дня очень полезен», — указано в документе.
Для людей с инвалидностью предусмотрены специальные рекомендации, в частности подготовка запасных батареек для слуховых аппаратов, лекарств, а также план действий на случай, если номера экстренных служб 110 и 112 будут недоступны.
В брошюре объясняют, что означают сигналы сирены, какое аварийно-спасательное снаряжение необходимо иметь для бегства, а также как найти безопасное укрытие во время воздушной тревоги. 40-страничный документ содержит контрольный список подготовки с ключевыми пунктами и инструкциями, например, как наложить давящую повязку для спасения жизни.
Защита от взрывов и обломков
Во время взрывов основную опасность представляют ударные волны, обломки и осколки стекла, в частности во время воздушных атак. В брошюре отмечается, что большинство зданий в Германии имеют прочную конструкцию, поэтому внутренние помещения с минимальным количеством внешних стен, дверей и без окон обеспечивают эффективную защиту.
Рекомендуемые укрытия:
Любая подготовка ценна. Даже минимальный запас на три дня может значительно помочь. Гражданам советуют постепенно наращивать запасы, чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.
