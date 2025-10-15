Практика судов
  1. В Украине

На 10 дней еды и укрытие в помещениях без окон – Германия впервые добавила рекомендации на случай войны

11:02, 15 октября 2025
Новая брошюра с рекомендациями для граждан на случай чрезвычайных ситуаций включает советы по защите от взрывов и подготовке аварийной сумки.
На 10 дней еды и укрытие в помещениях без окон – Германия впервые добавила рекомендации на случай войны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральное ведомство Германии по защите населения и оказанию помощи при катастрофах опубликовало обновленную брошюру с рекомендациями для граждан на случай чрезвычайных ситуаций. Впервые за историю существования документа к нему добавили памятки, касающиеся действий в случае войны.

Брошюра советует иметь под рукой аварийный чемоданчик с четко определенным перечнем вещей. В ней подробно описано, как подготовить запасы еды, воды, лекарств и средств гигиены. «Все домохозяйства должны иметь возможность обеспечить себя на 10 дней, если это возможно. Это включает обеспечение водой, едой, медицинской помощью и гигиеной в случае чрезвычайной ситуации. Однако даже запас на три дня очень полезен», — указано в документе.

Для людей с инвалидностью предусмотрены специальные рекомендации, в частности подготовка запасных батареек для слуховых аппаратов, лекарств, а также план действий на случай, если номера экстренных служб 110 и 112 будут недоступны.

В брошюре объясняют, что означают сигналы сирены, какое аварийно-спасательное снаряжение необходимо иметь для бегства, а также как найти безопасное укрытие во время воздушной тревоги. 40-страничный документ содержит контрольный список подготовки с ключевыми пунктами и инструкциями, например, как наложить давящую повязку для спасения жизни.

Защита от взрывов и обломков

Во время взрывов основную опасность представляют ударные волны, обломки и осколки стекла, в частности во время воздушных атак. В брошюре отмечается, что большинство зданий в Германии имеют прочную конструкцию, поэтому внутренние помещения с минимальным количеством внешних стен, дверей и без окон обеспечивают эффективную защиту.

Рекомендуемые укрытия:

  • Подвалы без окон – оптимальный вариант для защиты.
  • Если подвала нет, подойдут внутренние помещения, такие как лестничные клетки, ванные комнаты или коридоры. Мансардные помещения использовать нельзя, ведь крыша не обеспечивает достаточной защиты от ударных волн и обломков.
  • Общественные места, такие как школы, музеи, подземные гаражи или станции метро, также могут быть укрытием. Важно держаться подальше от открытых входов, окон и дверей. Лифты в таких ситуациях использовать запрещено.

Любая подготовка ценна. Даже минимальный запас на три дня может значительно помочь. Гражданам советуют постепенно наращивать запасы, чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК сможет удалять со своего сайта итоги проверки декларации чиновника, в которой выявили нарушения, по заявлению чиновника – новый внесудебный механизм пересмотра

В случае удовлетворения заявления чиновника справка о результатах полной проверки декларации удаляется с официального веб-сайта НАПК, а обоснованное заключение об установленных признаках нарушения – отзывается.

«А за что оправдательный, за то, что зубы выбил»: Верховный Суд отменил приговор суда из-за комментариев председательствующего судьи

Верховный Суд указал, что проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстраненности и может ставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом.

Судья четыре года назад отметила 9 мая, а в 2025 году получила за это дисциплинарное дело

Активисты написали на судью жалобу, но судья считает, что закон о декоммунизации она не нарушала.

Общественные объединения будут оценивать культуру общения судей в процессе – опубликовано положение о регулярном оценивании судей

Представители ОО будут оценивать реакцию судьи на представителя ОО, который пришел в судебное заседание – ВККС опубликовала финальную редакцию положения о регулярном оценивании судей.

Президент имеет полномочия ввести военную администрацию населенного пункта в любой общине Украины – Виталий Безгин

Как отметил член Комитета ВР по вопросам государственной власти Виталий Безгин, Верховная Рада может принять решение о том, что начальник военной администрации осуществляет полномочия городского головы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду