Президент має повноваження впровадити військову адміністрацію населеного пункту в будь-якій громаді України — Віталій Безгін

07:35, 15 жовтня 2025
Як зазначив член Комітету ВР з питань державної влади Віталій Безгін, Верховна Рада може прийняти рішення про те, що начальник військової адміністрації здійснює повноваження міського голови.
Член Комітету Верховної Ради з питань державної влади, народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін прокоментував позбавлення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.

Так, за його словами, Президент має повноваження впровадити військову адміністрацію населеного пункту в будь-якій громаді України.

Стаття 4 Закону «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що рішення про утворення військових адміністрацій приймається Президентом за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.

«Тільки Верховна Рада може передати самоврядні повноваження від міського голови чи міської ради до військової адміністрації населеного пункту» – зазначив Безгін.

Він навів статтю 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану», яка визначає, що у разі утворення військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) Верховна Рада за поданням Президента може прийняти рішення про те, що у період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування начальник військової адміністрації, крім повноважень, віднесених до його компетенції цим Законом, здійснює повноваження сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, сільського, селищного, міського голови.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що в Одесі буде створена військова адміністрація. За його словами, найближчим часом він призначить керівника військової адміністрації.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Тепер Одеса готується до створення військової адміністрації.

СБУ підтвердила, що за її матеріалами Геннадію Труханову припинено громадянство України. Повідомляється, що Труханов отримав російський закордонний паспорт в 2015 році.

Автор: Наталя Мамченко

