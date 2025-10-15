Президент имеет полномочия ввести военную администрацию населенного пункта в любой общине Украины – Виталий Безгин

Как отметил член Комитета ВР по вопросам государственной власти Виталий Безгин, Верховная Рада может принять решение о том, что начальник военной администрации осуществляет полномочия городского головы.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин прокомментировал лишение гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

Так, по его словам, Президент имеет полномочия ввести военную администрацию населенного пункта в любой общине Украины.

Статья 4 Закона «О правовом режиме военного положения» предусматривает, что решение о создании военных администраций принимается Президентом по представлению областных государственных администраций или военного командования.

«Только Верховная Рада может передать самоуправленческие полномочия от городского головы или городского совета к военной администрации населенного пункта», – отметил Безгин.

Он привел статью 10 Закона «О правовом режиме военного положения», которая определяет, что в случае создания военной администрации населенного пункта (населенных пунктов) Верховная Рада по представлению Президента может принять решение о том, что в период действия военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены начальник военной администрации, кроме полномочий, отнесенных к его компетенции этим Законом, осуществляет полномочия сельского, поселкового, городского совета, его исполнительного комитета, сельского, поселкового, городского головы.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что в Одессе будет создана военная администрация. По его словам, в ближайшее время он назначит руководителя военной администрации.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Теперь Одесса готовится к созданию военной администрации.

СБУ подтвердила, что по ее материалам Геннадию Труханову прекращено гражданство Украины. Сообщается, что Труханов получил российский заграничный паспорт в 2015 году.

Автор: Наталя Мамченко

