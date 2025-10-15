Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Президент имеет полномочия ввести военную администрацию населенного пункта в любой общине Украины – Виталий Безгин

07:35, 15 октября 2025
Как отметил член Комитета ВР по вопросам государственной власти Виталий Безгин, Верховная Рада может принять решение о том, что начальник военной администрации осуществляет полномочия городского головы.
Президент имеет полномочия ввести военную администрацию населенного пункта в любой общине Украины – Виталий Безгин
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Член Комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин прокомментировал лишение гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

Так, по его словам, Президент имеет полномочия ввести военную администрацию населенного пункта в любой общине Украины.

Статья 4 Закона «О правовом режиме военного положения» предусматривает, что решение о создании военных администраций принимается Президентом по представлению областных государственных администраций или военного командования.

«Только Верховная Рада может передать самоуправленческие полномочия от городского головы или городского совета к военной администрации населенного пункта», – отметил Безгин.

Он привел статью 10 Закона «О правовом режиме военного положения», которая определяет, что в случае создания военной администрации населенного пункта (населенных пунктов) Верховная Рада по представлению Президента может принять решение о том, что в период действия военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены начальник военной администрации, кроме полномочий, отнесенных к его компетенции этим Законом, осуществляет полномочия сельского, поселкового, городского совета, его исполнительного комитета, сельского, поселкового, городского головы.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что в Одессе будет создана военная администрация. По его словам, в ближайшее время он назначит руководителя военной администрации.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Теперь Одесса готовится к созданию военной администрации.

СБУ подтвердила, что по ее материалам Геннадию Труханову прекращено гражданство Украины. Сообщается, что Труханов получил российский заграничный паспорт в 2015 году.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

президент

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья четыре года назад отметила 9 мая, а в 2025 году получила за это дисциплинарное дело

Активисты написали на судью жалобу, но судья считает, что закон о декоммунизации она не нарушала.

Общественные объединения будут оценивать культуру общения судей в процессе – опубликовано положение о регулярном оценивании судей

Представители ОО будут оценивать реакцию судьи на представителя ОО, который пришел в судебное заседание – ВККС опубликовала финальную редакцию положения о регулярном оценивании судей.

Президент имеет полномочия ввести военную администрацию населенного пункта в любой общине Украины – Виталий Безгин

Как отметил член Комитета ВР по вопросам государственной власти Виталий Безгин, Верховная Рада может принять решение о том, что начальник военной администрации осуществляет полномочия городского головы.

ТЦК очень важно публично показывать человечность — рассказывать истории, когда человеку дали время, и он все уладил – член комитета по нацбезопасности Федиенко

Также Александр Федиенко выразил мнение, что каждый мобилизованный должен иметь возможность пообщаться с психологом, который «сможет объяснить процесс и снизить уровень стресса».

Конкурс в Высший антикоррупционный суд – тестирование на IQ состоится 27 октября

Проходной балл за IQ-тестирование существенно снижен по сравнению с предыдущим конкурсом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду