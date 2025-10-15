Трамп не розуміє, чому Путін продовжує війну, і нагадав про дефіцит бензину в РФ

Дональд Трамп заявив, що у нього «хороші стосунки» з Путіним, однак він не розуміє, чому той продовжує війну проти України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін "мав би виграти війну в Україні за тиждень", а натомість вона триває майже чотири роки. Трамп вважає, що Путін просто не хоче завершувати війну.

"Я дуже розчарований, тому що у нас із Володимиром були дуже добрі стосунки, і, ймовірно, вони залишаються такими і досі. Я не розумію, чому він продовжує цю війну", - сказав президент США під час спілкування з журналістами.

За словами Трампа, Путін вступає в четвертий рік війни, "який мав би виграти за тиждень".

"Скоро вступить у четвертий рік. Він втратив півтора мільйона солдатів, звичайно, з урахуванням поранених і тих, хто залишився без ніг і рук, і всього того, що трапляється у жахливих війнах. Це жахлива війна", - наголосив Трамп.

У розмові з журналістами Трамп згадав про довгі черги за бензином у Росії і висловив думку, що російська економіка руйнується.

