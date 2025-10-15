Практика судів
  1. У світі

Трамп і Зеленський обговорять можливість постачання Україні «Томагавків» під час зустрічі в Білому домі — Axios

08:17, 15 жовтня 2025
Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленськийна зустрічі у Вашингтоні попросить про постачання ракет Tomahawk.
Трамп і Зеленський обговорять можливість постачання Україні «Томагавків» під час зустрічі в Білому домі — Axios
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 17 жовтня, у Білому домі запланована зустріч Президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським. Основною темою переговорів стане можливість постачання ракет Tomahawk. Про це пише Axios.

Як повідомляє видання, головним питанням переговорів буде надання військової підтримки Україні, зокрема розгляд можливості передачі Києву далекобійних крилатих ракет Tomahawk

За даними Axios, «існують питання, які не можна обговорювати телефоном».

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп заявив, що Володимир Зеленський на зустрічі у Вашингтоні попросить про постачання ракет Tomahawk.

Він зазначив, що США мають великий запас цих ракет, але не уточнив, чи буде прийнято рішення про постачання

"Я знаю, що він хоче попросити: йому потрібна зброя, він хотів би мати Tomahawk. У нас багато Tomahawk, - сказав Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«А за що виправдувальний, за те, що зуби вибив»: Верховний Суд скасував вирок суду через коментарі головуючого судді

Верховний Суд вказав, що прояв емоцій судом під час судового розгляду є порушенням принципу відстороненості і може ставити під сумнів законність прийнятого рішення і судового процесу в цілому.

Суддя чотири року тому відзначила 9 травня, а у 2025 році отримала за це дисциплінарну справу

Активісти написали на суддю скаргу, але суддя вважає, що закон про декомунізацію вона не порушувала.

Громадські об’єднання будуть оцінювати культуру спілкування суддів в процесі – опубліковано положення про регулярне оцінювання суддів

Представники ГО будуть оцінювати реакцію судді на представника ГО, який прийшов в судове засідання – ВККС опублікувала фінальну редакцію положення про регулярне оцінювання суддів.

Президент має повноваження впровадити військову адміністрацію населеного пункту в будь-якій громаді України — Віталій Безгін

Як зазначив член Комітету ВР з питань державної влади Віталій Безгін, Верховна Рада може прийняти рішення про те, що начальник військової адміністрації здійснює повноваження міського голови.

ТЦК дуже важливо публічно показувати людяність – розповідати історії, коли людині дали час і вона все владнала — член комітету з нацбезпеки Федієнко

Також Олександр Федієнко висловив думку, що кожен мобілізований повинен мати можливість поспілкуватися з психологом, який «зможе пояснити процес і знизити рівень стресу».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду