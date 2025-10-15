Трамп і Зеленський обговорять можливість постачання Україні «Томагавків» під час зустрічі в Білому домі — Axios

Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленськийна зустрічі у Вашингтоні попросить про постачання ракет Tomahawk.

У п’ятницю, 17 жовтня, у Білому домі запланована зустріч Президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським. Основною темою переговорів стане можливість постачання ракет Tomahawk. Про це пише Axios.

Як повідомляє видання, головним питанням переговорів буде надання військової підтримки Україні, зокрема розгляд можливості передачі Києву далекобійних крилатих ракет Tomahawk

За даними Axios, «існують питання, які не можна обговорювати телефоном».

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп заявив, що Володимир Зеленський на зустрічі у Вашингтоні попросить про постачання ракет Tomahawk.

Він зазначив, що США мають великий запас цих ракет, але не уточнив, чи буде прийнято рішення про постачання

"Я знаю, що він хоче попросити: йому потрібна зброя, він хотів би мати Tomahawk. У нас багато Tomahawk, - сказав Трамп.

