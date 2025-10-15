Трамп и Зеленский обсудят возможность поставки Украине «Томагавков» во время встречи в Белом доме — Axios

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне попросит о поставках ракет Tomahawk.

В пятницу, 17 октября, в Белом доме запланирована встреча Президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной темой переговоров станет возможность поставок ракет Tomahawk. Об этом пишет Axios.

Как сообщает издание, главным вопросом переговоров будет предоставление военной поддержки Украине, в частности, рассмотрение возможности передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

По данным Axios, «есть вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону».

В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне попросит о поставках ракет Tomahawk.

Он отметил, что у США большой запас этих ракет, но не уточнил, будет ли принято решение о поставках.

"Я знаю, что он хочет попросить: ему нужно оружие, он хотел бы иметь Tomahawk. У нас много Tomahawk", - сказал Трамп.

