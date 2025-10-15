Практика судов
  1. В мире

Трамп и Зеленский обсудят возможность поставки Украине «Томагавков» во время встречи в Белом доме — Axios

08:17, 15 октября 2025
Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне попросит о поставках ракет Tomahawk.
Трамп и Зеленский обсудят возможность поставки Украине «Томагавков» во время встречи в Белом доме — Axios
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 17 октября, в Белом доме запланирована встреча Президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной темой переговоров станет возможность поставок ракет Tomahawk. Об этом пишет Axios.

Как сообщает издание, главным вопросом переговоров будет предоставление военной поддержки Украине, в частности, рассмотрение возможности передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

По данным Axios, «есть вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону».

В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне попросит о поставках ракет Tomahawk.

Он отметил, что у США большой запас этих ракет, но не уточнил, будет ли принято решение о поставках.

"Я знаю, что он хочет попросить: ему нужно оружие, он хотел бы иметь Tomahawk. У нас много Tomahawk", - сказал Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК сможет удалять со своего сайта итоги проверки декларации чиновника, в которой выявили нарушения, по заявлению чиновника – новый внесудебный механизм пересмотра

В случае удовлетворения заявления чиновника справка о результатах полной проверки декларации удаляется с официального веб-сайта НАПК, а обоснованное заключение об установленных признаках нарушения – отзывается.

«А за что оправдательный, за то, что зубы выбил»: Верховный Суд отменил приговор суда из-за комментариев председательствующего судьи

Верховный Суд указал, что проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстраненности и может ставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом.

Судья четыре года назад отметила 9 мая, а в 2025 году получила за это дисциплинарное дело

Активисты написали на судью жалобу, но судья считает, что закон о декоммунизации она не нарушала.

Общественные объединения будут оценивать культуру общения судей в процессе – опубликовано положение о регулярном оценивании судей

Представители ОО будут оценивать реакцию судьи на представителя ОО, который пришел в судебное заседание – ВККС опубликовала финальную редакцию положения о регулярном оценивании судей.

Президент имеет полномочия ввести военную администрацию населенного пункта в любой общине Украины – Виталий Безгин

Как отметил член Комитета ВР по вопросам государственной власти Виталий Безгин, Верховная Рада может принять решение о том, что начальник военной администрации осуществляет полномочия городского головы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду