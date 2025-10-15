Трамп не понимает, почему Путин продолжает войну и напомнил о дефиците бензина в РФ

Дональд Трамп заявил, что у него «хорошие отношения» с Путиным, однако он не понимает, почему тот продолжает войну против Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин "должен был бы выиграть войну в Украине за неделю", а вместо этого, она длится почти четыре года. Трамп считает, что Путин просто не хочет завершать войну.

"Я очень разочарован, потому что у нас с Владимиром были очень хорошие отношения, и, вероятно, они остаются такими и по сей день. Я не понимаю, почему он продолжает эту войну", — сказал президент США во время общения с журналистами.

По словам Трампа, Путин вступает в четвертый год войны, "которую должен был бы выиграть за неделю".

"Скоро вступит в четвертый год. Он потерял полтора миллиона солдат, конечно, с учетом раненых и тех, кто остался без ног и рук, и всего того, что случается в ужасных войнах. Это ужасная война", - подчеркнул Трамп.

В разговоре с журналистами Трамп упомянул о длинных очередях за бензином в России и выразил мнение, что российская экономика рушится.

Ранее Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне попросит о поставках ракет Tomahawk.

