Закликав змінити межі території України: у Вінниці судили самопроголошеного «отамана Запорозької Січі» Жидкова

Вінницький міський суд Вінницької області призначив йому 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вінницький міський суд Вінницької області ухвалив вирок екскерівнику окупаційного «управління внутрішніх справ по м. Мелітополь та Мелітопольському району» , який у ЗМІ спонукав аудиторію до змін меж території та державного кордону України. За даними ЗМІ, йдеться про Андрія Жидкова.

Обставини справи

Як розповіли у суді, обвинувачений – адміністратор власного каналу в одній із соціальних мереж, командир так званої «козачої диверсійно-розвідувальної бригади», а також колишній керівник УВС частини районів тимчасово окупованої території Запорізької області від окупаційної влади, здійснював свою діяльність у сфері журналістики, пов’язаної з авторськими та іншими виступами для глядацької аудиторії, переслідуючи антиукраїнські ідеологічні мотиви, спонукав аудиторію до змін меж території та державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, поєднанні з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, здійснював свою протиправну діяльність проти основ національної безпеки України.

Хоча він знав, що обвинувальний акт розглядається в суді, на засідання не приходив.

Що вирішив суд

У міському суді зазначили, що за результатами судового розгляду суд визнав винним чоловіка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ст. 436 КК України та призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави.

Наразі вирок ще не набрав законної сили.

