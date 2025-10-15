Призывал изменить границы территории Украины: в Виннице судили самопровозглашенного «атамана Запорожской Сечи» Жидкова

Винницкий городской суд Винницкой области назначил ему 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор бывшему руководителю оккупационного «управления внутренних дел по г. Мелитополь и Мелитопольскому району», который в СМИ побуждал аудиторию к изменению границ территории и государственного границы Украины. По данным СМИ, речь идет об Андрее Жидкове.

Обстоятельства дела

Как сообщили в суде, обвиняемый — администратор собственного канала в одной из социальных сетей, командир так называемой «казачьей диверсионно-разведывательной бригады», а также бывший руководитель УВД части районов временно оккупированной территории Запорожской области от оккупационной власти, осуществлял свою деятельность в сфере журналистики, связанной с авторскими и другими выступлениями перед зрительской аудиторией, преследуя антиукраинские идеологические мотивы, побуждал аудиторию к изменению границ территории и государственной границы Украины, нарушению порядка, установленного Конституцией Украины, в сочетании с разжиганием национальной или религиозной вражды, осуществлял свою противоправную деятельность против основ национальной безопасности Украины.

Хотя он знал, что обвинительный акт рассматривается в суде, на заседания не приходил.

Что решил суд

В городском суде отметили, что по результатам судебного разбирательства суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110, ст. 436 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства.

В настоящее время приговор ещё не вступил в законную силу.

