У Пенсійному фонді пояснили, чи має право ВПО оформити субсидію на оренду житла від юридичної особи

10:08, 15 жовтня 2025
У ПФУ роз’яснили, як переселенцю оформити субсидію на орендоване житло від юридичної особи — куди звертатися та які документи підготувати.
У Пенсійному фонді пояснили, чи може ВПО претендувати на субсидію, якщо орендує кімнату у юридичної особи.

Зазначається, що на субсидію мають право внутрішньо переміщені особи, які орендують житло у юридичних осіб. Держава надає таким особам адресну допомогу, яка частково або повністю покриває витрати на оренду.

Особа, яка орендує житло (наймач), може бути уповноваженою особою домогосподарства, тобто тієї сім’ї або групи людей, що проживають разом. Такий наймач має право самостійно подати заяву на субсидію та надати всі необхідні документи.

Для подачі заяви необхідно підготувати такі документи:

- Заява встановленого зразка (можна отримати у відповідному органі або завантажити онлайн);

- Договір найму житла між вами та юридичною особою (орендодавцем);

Інші документи, які підтверджують статус ВПО або життєві обставини, зокрема:

  • довідка про стан здоров’я;
  • документи про розірвання шлюбу;
  • рішення суду щодо визначення місця проживання дитини;
  • документи про стягнення аліментів тощо.

Куди звертатися?

Подати документи можна одним із зручних способів:

  • особисто у сервісному центрі ПФУ;
  • через вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • у Центрі надання адміністративних послуг;
  • через соціальний вебпортал Міністерства соціальної політики України (за наявності технічної можливості).

