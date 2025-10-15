В Пенсионном фонде объяснили, имеет ли право ВПЛ оформить субсидию на аренду жилья от юридического лица

В Пенсионном фонде объяснили, может ли ВПЛ претендовать на субсидию, если арендует комнату у юридического лица
Указывается, что на субсидию имеют право внутренне перемещённые лица, которые арендуют жильё у юридических лиц. Государство предоставляет таким лицам адресную помощь, которая частично или полностью покрывает расходы на аренду.
Лицо, которое арендует жильё (наниматель), может быть уполномоченным представителем домохозяйства — то есть семьи или группы людей, проживающих вместе. Такой наниматель имеет право самостоятельно подать заявление на субсидию и предоставить все необходимые документы.
Для подачи заявления необходимо подготовить следующие документы:
Заявление установленного образца (можно получить в соответствующем органе или скачать онлайн);
Договор найма жилья между вами и юридическим лицом (арендодателем);
Другие документы, которые подтверждают статус ВПЛ или жизненные обстоятельства, в частности:
справка о состоянии здоровья;
документы о расторжении брака;
судебное решение о определении места жительства ребёнка;
документы о взыскании алиментов и т.п.
Куда обращаться?
Подать документы можно одним из удобных способов:
лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
через веб-портал электронных услуг ПФУ;
в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП);
через социальный веб-портал Министерства социальной политики Украины (при наличии технической возможности).
