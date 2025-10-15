В Пенсионном фонде объяснили, имеет ли право ВПЛ оформить субсидию на аренду жилья от юридического лица

В ПФУ разъяснили, как переселенцу оформить субсидию на арендуемое жилье от юридического лица — куда обращаться и какие документы подготовить.

В Пенсионном фонде объяснили, может ли ВПЛ претендовать на субсидию, если арендует комнату у юридического лица

Указывается, что на субсидию имеют право внутренне перемещённые лица, которые арендуют жильё у юридических лиц. Государство предоставляет таким лицам адресную помощь, которая частично или полностью покрывает расходы на аренду.

Лицо, которое арендует жильё (наниматель), может быть уполномоченным представителем домохозяйства — то есть семьи или группы людей, проживающих вместе. Такой наниматель имеет право самостоятельно подать заявление на субсидию и предоставить все необходимые документы.

Для подачи заявления необходимо подготовить следующие документы:

Заявление установленного образца (можно получить в соответствующем органе или скачать онлайн);

Договор найма жилья между вами и юридическим лицом (арендодателем);

Другие документы, которые подтверждают статус ВПЛ или жизненные обстоятельства, в частности:

справка о состоянии здоровья;

документы о расторжении брака;

судебное решение о определении места жительства ребёнка;

документы о взыскании алиментов и т.п.

Куда обращаться?

Подать документы можно одним из удобных способов:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через веб-портал электронных услуг ПФУ;

в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

через социальный веб-портал Министерства социальной политики Украины (при наличии технической возможности).

