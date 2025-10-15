Суддя чотири року тому відзначила 9 травня, а у 2025 році отримала за це дисциплінарну справу

Активісти написали на суддю скаргу, але суддя вважає, що закон про декомунізацію вона не порушувала.

Фото: ВРП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 13 жовтня 2025 року відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Дарницького районного суду міста Києва Ірини Цимбал.

Дисциплінарну скаргу на суддю у серпні подало громадське об’єднання «Автомайдан».

Як зазначено у матеріалах дисциплінарної справи, 9 травня 2021 року у соціальній мережі Facebook Ірина Цимбал оприлюднила своє фото з символікою «у вигляді п’ятикутної зірки, серпа і молота», а також написами «Полк Победы» и «Пока мы помним – они живы».

Тобто мова йде про зображення на Facebook-сторінці судді радянського ордену Вітчизняної війни I ступеню, а також підтримку акції «Полк Победы», яка, на думку скаржника, є аналогом акції, відомої у світі під назвою «Бессмертный полк».

У скарзі зазначено, що оприлюднені суддею елементи «однозначно ідентифікуються як символіка тоталітарного режиму та його ідеології».

На думку громадськості, фактично суддя Ірина Цимбал, використовуючи російську мову, займалася «пропагандою комуністичного режиму, який зухвало й цинічно заперечував цінність людського життя та людської гідності».

Громадськість вважає, що Ірина Цимбал знехтувала забороною, яка ще у 2015 році була встановлена законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

В цілому, на думку громадськості, такі дії можуть становити «реальну загрозу для сучасної незалежної української державності».

Відтак суддю необхідно притягнути до дисциплінарної відповідальності, зокрема за порушення норм суддівської етики.

На свій захист Ірина Цимбал повідомила, що вона дійсно розмістила у Facebook відповідне зображення, однак зробила це у власному закритому профілі, використавши «рамку», яку з нагоди 9 травня «запропонувала» соціальна мережа.

Ірина Цимбал зазначила, що до прийняття 23 травня 2023 року Закону «Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», вона та її родина «з глибокою повагою та гордістю 9 травня вшановували пам’ять воїнів, загиблих в період Великої вітчизняної війни, шляхом відвідування меморіалу Вічної Слави, розташованого в Печерському районі м. Києва, покладення квітів біля Вічного вогню та вітали ветеранів Великої Вітчизняної війни, що приходили до меморіалу».

Також суддя вказала, що на її фото у Facebook був зображений військовий орден Вітчизняної війни I ступеню, яким нагороджувалися учасники Другої світової війни до 1991 року, а відтак зображення ордену не може розцінюватися як пропаганда комуністичного режиму.

Ірина Цимбал додала, що її дідусь, розповідаючи про події часів Війни, «демонстрував їй чисельні нагороди».

Звинувачення у пропаганді радянського тоталітарного режиму Ірина Цимбал назвала абсурдом та повідомила, що лише продемонструвала «виявлення поваги до тих осіб, які загинули та пережили цю трагічну подію Великої вітчизняної війни, зокрема до власних дідусів, один з яких пройшов війну і мав чисельні нагороди».

Дослідивши позиції сторін, Перша дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що суддя Ірина Цимбал могла порушити вимоги низки законів і нормативних актів стосовно заборони пропаганди тоталітарного комуністичного режиму та використання його символіки.

Також до судді виникли претензії у зв’язку з можливим порушенням нею вимог Кодексу суддівської етики, оскільки у стороннього спостерігача могло «сформуватися враження про підтримку суддею подібних акцій чи російських пропагандистських тез, що може підірвати авторитет правосуддя».

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.