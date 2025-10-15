Судья четыре года назад отметила 9 мая, а в 2025 году получила за это дисциплинарное дело

Активисты написали на судью жалобу, но судья считает, что закон о декоммунизации она не нарушала.

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 13 октября 2025 года открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Дарницкого районного суда города Киева Ирины Цымбал.

Дисциплинарную жалобу на судью в августе подало общественное объединение «Автомайдан».

Как отмечено в материалах дисциплинарного дела, 9 мая 2021 года в социальной сети Facebook Ирина Цимбал опубликовала свое фото с символикой «в виде пятиконечной звезды, серпа и молота», а также надписями «Полк Победы» и «Пока мы помним – они живы».

То есть, речь идет об изображении на Facebook-странице судьи советского ордена Отечественной войны I степени, а также о поддержке акции «Полк Победы», которая, по мнению автора жалобы, является аналогом акции, известной в мире под названием «Бессмертный полк».

В жалобе говорится, что опубликованные судьей элементы «однозначно идентифицируются как символика тоталитарного режима и его идеологии».

По мнению общественности, фактически судья Ирина Цымбал, используя русский язык, занималась «пропагандой коммунистического режима, дерзко и цинично отрицавшего ценность человеческой жизни и человеческого достоинства».

Общественность считает, что Ирина Цымбал отвергла запрет, который еще в 2015 году был установлен законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

В целом, по мнению общественности, такие действия могут представлять «реальную угрозу современной независимой украинской государственности».

Следовательно, судью необходимо привлечь к дисциплинарной ответственности, в частности за нарушение норм судейской этики.

В свою защиту Ирина Цымбал сообщила, что она действительно разместила в Facebook соответствующее изображение, однако сделала это в собственном закрытом профиле, использовав «рамку», которую по случаю 9 мая «предложила» социальная сеть.

Ирина Цымбал отметила, что до принятия 23 мая 2023 года Закона «О Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов», она и ее семья «с глубоким уважением и гордостью 9 мая чествовали память воинов, погибших в период Великой отечественной войны, путем посещения мемориала Вечной Славы, расположенного в Печерском районе г. Киева, возложения цветов у Вечного огня чествования ветеранов Великой Отечественной войны, которые приходили к мемориалу».

Также судья указала, что на ее фото в Facebook был изображен военный орден Отечественной войны I степени, которым награждались участники Второй мировой войны до 1991 года, то есть изображение ордена не может расцениваться как пропаганда коммунистического режима.

Ирина Цымбал добавила, что ее дедушка, рассказывая о событиях времен Войны, «демонстрировал ей многочисленные награды».

Обвинения в пропаганде советского тоталитарного режима Ирина Цымбал назвала абсурдом и сообщила, что лишь продемонстрировала «уважение к тем лицам, которые погибли и пережили трагические события Великой отечественной войны, в частности к собственным дедушкам, один из которых прошел войну и имел многочисленные награды».

Изучив позиции сторон, Первая дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что судья Ирина Цымбал могла нарушить требования ряда законов и нормативных актов, касающихся запрета пропаганды тоталитарного коммунистического режима и использования его символики.

Также к судье возникли претензии в связи с возможным нарушением нею требований Кодекса судейской этики, поскольку у стороннего наблюдателя могло «сформироваться впечатление о поддержке судьей подобных акций или российских пропагандистских тезисов, что может подорвать авторитет правосудия».

Автор: Вячеслав Хрипун

