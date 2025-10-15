Громадські об’єднання будуть оцінювати культуру спілкування суддів в процесі – опубліковано положення про регулярне оцінювання суддів

Представники ГО будуть оцінювати реакцію судді на представника ГО, який прийшов в судове засідання – ВККС опублікувала фінальну редакцію положення про регулярне оцінювання суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) опублікувала Положення про регулярне оцінювання судді. Як писала «Судово-юридична газета», саме положення затвердили ще 29 вересня, але з його оприлюдненням чомусь виникла тяганина.

Об’єктом регулярного оцінювання є поведінка та компетентність судді.

Участь судді у регулярному оцінюванні буде обов’язковою, анкети ж будуть зберігатися упродовж строку перебування судді на посаді.

Відмова судді від участі в регулярному оцінюванні може мати значення для встановлення відповідності судді критерію професійної етики та доброчесності. Зміст окремих показників визначено в Положенні про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання.

Суддя не підлягає регулярному оцінюванню на час здійснення повноважень члена Вищої ради правосуддя, члена ВККС, голови чи заступника голови Ради суддів на період їх відрядження до РСУ, під час проходження військової служби або перебування у відпустці для догляду за дитиною.

Отже, регулярне оцінювання судді буде проводитися шляхом заповнення анкет:

іншими суддями суду, де працює суддя

громадськими об’єднаннями шляхом оцінювання роботи судді в судових засіданнях

викладачами (тренерами) Національної школи суддів

самим суддею шляхом заповнення анкети самооцінки.

При цьому на суддів та представників громадських об’єднань, які беруть участь в регулярному оцінюванні, поклали обов’язок пройти у Національній школі суддів відповідні курси.

Пропонується, аби вони в анкеті проставили позначку напроти показника, який судді рекомендовано удосконалити для професійного зростання.

Наприклад, представники ГО будуть ставити позначку «рекомендовано удосконалити для професійного зростання» стосовно таких якостей судді, як:

Культура спілкування з учасниками

Уважність під час виступів учасників

Реакція суду на представника громадського об’єднання

Зовнішній вигляд (наявність мантії, нагрудного знаку тощо)

Також буде відображено «рівень задоволення поведінкою судді учасниками процесу (середній бал)».

При цьому від оцінок від 0 до 5 у ВККС раніше вирішили відмовитися. Тому не є зрозумілим, який «середній бал» має бути в анкеті.

Оцінку «рекомендовано удосконалити для професійного зростання» має бути мотивовано в анкеті.

Оцінювання судді іншими суддями

Оцінювання судді іншими суддями проводиться один раз на 3 роки.

Регулярне оцінювання проводиться суддями суду, до штату якого зараховано суддю, якого оцінюють.

Суддя упродовж періоду проведення регулярного оцінювання має бути оцінений не менше ніж 5 суддями відповідного суду. Якщо фактична кількість суддів у відповідному суді 6 і менше, суддя такого суду має бути оцінений усіма працюючими у відповідному суді суддями.

Питання про оцінювання судді іншими суддями у судах, де 7 і більше суддів, може вирішуватися зборами суддів відповідного суду (вищого спеціалізованого суду (його апеляційної палати) чи касаційного суду у складі Верховного Суду). У разі якщо зборами суддів не ухвалено відповідного рішення, суддю оцінюють усі судді відповідного суду.

Суддя може бути оцінений іншими суддями відповідного суду, якщо він має стаж спільної роботи на посаді судді у цьому суді не менше року.

Суддя має право оцінювати одного і того ж суддю не частіше одного разу на три роки.

Методом отримання інформації для цього виду оцінювання є спостереження за поведінкою судді під час здійснення ним своїх повноважень.

Колеги будуть оцінювати такі якості судді, як:

Рішучість

Відповідальність

Безперервний розвиток

Ефективна комунікація

Ефективна взаємодія

Стійкість мотивації

Емоційна стійкість

Сумлінність

Дотримання етичних норм і бездоганна поведінка

Оцінювання судді громадськими об’єднаннями

Громадське об’єднання оцінює окремого суддю не частіше одного разу на три роки.

Кількість суддів, яких оцінює громадське об’єднання, та кількість громадських об’єднань, які оцінюють одного суддю, не обмежується.

Перелік громадських об’єднань та їх представників, які можуть проводити регулярне оцінювання роботи суддів, оприлюднюється на сайті ВККС.

Для проведення регулярного оцінювання громадське об’єднання:

самостійно обирає судові засідання та суддів, робота яких буде оцінена;

визначає представників для оцінювання роботи судді (суддів) з переліку осіб, яких заплановано залучити до оцінювання та інформацію про яких надано ВККС.

Роботу одного судді може бути оцінено одним громадським об’єднанням не більше ніж у 5 відкритих судових засіданнях, де питання розглядалося по суті.

Кількість ГО, які оцінюватимуть роботу одного судді в одному засіданні, обмежується можливостями суду забезпечити місця у залах судових засідань. Однак будь-які особи не можуть перешкоджати участі ГО у відкритих судових засіданнях.

Під час оцінювання роботи судді представник ГО заповнює анкету. До анкети оцінювання за необхідності можуть бути додані фото-, аудіо- або відеозаписи. Методи отримання інформації для оцінювання – спостереження та анкетування учасників процесу.

Для оцінювання визначеного законом показника рівня задоволення поведінкою судді учасниками процесу представник ГО має право звернутися до сторін у справі після завершення засідання. Учасники можуть надати свої рекомендації стосовно поведінки судді.

Анкета оцінювання судді ГО не пізніше 5 днів після її заповнення надсилається до ВККС, Національної школи суддів та судді.

Заповнена анкета незалежного оцінювання роботи судді в судовому засіданні може бути включена до суддівського досьє у разі її подання ГО (представником громадського об’єднання), включеним ВККС до переліку.

Робота судді не може оцінюватися представником ГО, який брав або бере участь у розгляді справи цим суддею, або є членом сім’ї (близькою особою) сторони у справі, або за наявності конфлікту інтересів чи обставин, що викликають сумнів у безсторонності. Також не можуть оцінювати роботу суддів такі представники громадських об’єднань, які є діючими прокурорами, адвокатами чи слідчими, а також народні депутати України і депутати місцевих рад.

Нижче наводимо саме Положення.

Автор: Наталя Мамченко

