Общественные объединения будут оценивать культуру общения судей в процессе – опубликовано положение о регулярном оценивании судей

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) опубликовала Положение о регулярном оценивании судьи. Как писала «Судебно-юридическая газета», само положение утвердили еще 29 сентября, но с его обнародованием почему-то возникла волокита.
Объектом регулярного оценивания является поведение и компетентность судьи.
Участие судьи в регулярном оценивании будет обязательным, анкеты же будут храниться на протяжении срока пребывания судьи в должности.
Отказ судьи от участия в регулярном оценивании может иметь значение для установления соответствия судьи критерию профессиональной этики и добропорядочности. Содержание отдельных показателей определено в Положении о порядке и методологии квалификационного оценивания.
Судья не подлежит регулярному оцениванию на время осуществления полномочий члена Высшего совета правосудия, члена ВККС, председателя или заместителя председателя Совета судей на период их командировки в ССУ, во время прохождения военной службы или пребывания в отпуске по уходу за ребенком.
Итак, регулярное оценивание судьи будет проводиться путем заполнения анкет:
При этом на судей и представителей общественных объединений, участвующих в регулярном оценивании, возложена обязанность пройти в Национальной школе судей соответствующие курсы.
Предлагается, чтобы они в анкете проставили отметку напротив показателя, который судье рекомендуется усовершенствовать для профессионального роста.
Например, представители ОО будут ставить отметку «рекомендовано усовершенствовать для профессионального роста» относительно таких качеств судьи, как:
Также будет отображен «уровень удовлетворенности поведением судьи участниками процесса (средний балл)».
При этом от оценок от 0 до 5 в ВККС ранее решили отказаться. Поэтому не ясно, какой «средний балл» должен быть в анкете.
Оценка «рекомендовано усовершенствовать для профессионального роста» должна быть мотивирована в анкете.
Оценивание судьи другими судьями
Коллеги будут оценивать такие качества судьи, как:
Оценивание судьи общественными объединениями
Общественное объединение оценивает отдельного судью не чаще одного раза в три года.
Количество судей, которых оценивает общественное объединение, и количество общественных объединений, оценивающих одного судью, не ограничивается.
Перечень общественных объединений и их представителей, которые могут проводить регулярное оценивание работы судей, обнародуется на сайте ВККС.
Для проведения регулярного оценивания общественное объединение:
Работа одного судьи может быть оценена одним общественным объединением не более чем в 5 открытых судебных заседаниях, где вопрос рассматривался по существу.
Количество ОО, которые будут оценивать работу одного судьи в одном заседании, ограничивается возможностями суда обеспечить места в залах судебных заседаний. Однако любые лица не могут препятствовать участию ОО в открытых судебных заседаниях.
Во время оценивания работы судьи представитель ОО заполняет анкету. К анкете оценивания при необходимости могут быть приложены фото-, аудио- или видеозаписи. Методы получения информации для оценивания – наблюдение и анкетирование участников процесса.
Для оценивания определенного законом показателя уровня удовлетворенности поведением судьи участниками процесса представитель ОО имеет право обратиться к сторонам по делу после завершения заседания. Участники могут предоставить свои рекомендации относительно поведения судьи.
Анкета оценивания судьи ОО не позднее 5 дней после ее заполнения направляется в ВККС, Национальную школу судей и судье.
Заполненная анкета независимого оценивания работы судьи в судебном заседании может быть включена в судейское досье в случае ее подачи ОО (представителем общественного объединения), включенным ВККС в перечень.
Работа судьи не может оцениваться представителем ОО, который принимал или принимает участие в рассмотрении дела этим судьей, или является членом семьи (близким лицом) стороны по делу, или при наличии конфликта интересов или обстоятельств, вызывающих сомнение в беспристрастности. Также не могут оценивать работу судей такие представители общественных объединений, которые являются действующими прокурорами, адвокатами или следователями, а также народные депутаты Украины и депутаты местных советов.
Ниже приводим само Положение.
Автор: Наталя Мамченко
