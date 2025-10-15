Общественные объединения будут оценивать культуру общения судей в процессе – опубликовано положение о регулярном оценивании судей

Представители ОО будут оценивать реакцию судьи на представителя ОО, который пришел в судебное заседание – ВККС опубликовала финальную редакцию положения о регулярном оценивании судей.

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) опубликовала Положение о регулярном оценивании судьи. Как писала «Судебно-юридическая газета», само положение утвердили еще 29 сентября, но с его обнародованием почему-то возникла волокита.

Объектом регулярного оценивания является поведение и компетентность судьи.

Участие судьи в регулярном оценивании будет обязательным, анкеты же будут храниться на протяжении срока пребывания судьи в должности.

Отказ судьи от участия в регулярном оценивании может иметь значение для установления соответствия судьи критерию профессиональной этики и добропорядочности. Содержание отдельных показателей определено в Положении о порядке и методологии квалификационного оценивания.

Судья не подлежит регулярному оцениванию на время осуществления полномочий члена Высшего совета правосудия, члена ВККС, председателя или заместителя председателя Совета судей на период их командировки в ССУ, во время прохождения военной службы или пребывания в отпуске по уходу за ребенком.

Итак, регулярное оценивание судьи будет проводиться путем заполнения анкет:

другими судьями суда, где работает судья

общественными объединениями путем оценивания работы судьи в судебных заседаниях

преподавателями (тренерами) Национальной школы судей

самим судьей путем заполнения анкеты самооценки.

При этом на судей и представителей общественных объединений, участвующих в регулярном оценивании, возложена обязанность пройти в Национальной школе судей соответствующие курсы.

Предлагается, чтобы они в анкете проставили отметку напротив показателя, который судье рекомендуется усовершенствовать для профессионального роста.

Например, представители ОО будут ставить отметку «рекомендовано усовершенствовать для профессионального роста» относительно таких качеств судьи, как:

Культура общения с участниками

Внимательность во время выступлений участников

Реакция суда на представителя общественного объединения

Внешний вид (наличие мантии, нагрудного знака и т.п.)

Также будет отображен «уровень удовлетворенности поведением судьи участниками процесса (средний балл)».

При этом от оценок от 0 до 5 в ВККС ранее решили отказаться. Поэтому не ясно, какой «средний балл» должен быть в анкете.

Оценка «рекомендовано усовершенствовать для профессионального роста» должна быть мотивирована в анкете.

Оценивание судьи другими судьями

Оценивание судьи другими судьями проводится один раз в 3 года.

Регулярное оценивание проводится судьями суда, в штат которого зачислен оцениваемый судья.

Судья в течение периода проведения регулярного оценивания должен быть оценен не менее чем 5 судьями соответствующего суда. Если фактическое количество судей в соответствующем суде 6 и меньше, судья такого суда должен быть оценен всеми работающими в соответствующем суде судьями.

Вопрос об оценивании судьи другими судьями в судах, где 7 и более судей, может решаться собранием судей соответствующего суда (высшего специализированного суда (его апелляционной палаты) или кассационного суда в составе Верховного Суда). В случае если собранием судей не принято соответствующее решение, судью оценивают все судьи соответствующего суда.

Судья может быть оценен другими судьями соответствующего суда, если он имеет стаж совместной работы в должности судьи в этом суде не менее года.

Судья имеет право оценивать одного и того же судью не чаще одного раза в три года.

Методом получения информации для этого вида оценивания является наблюдение за поведением судьи во время осуществления им своих полномочий.

Коллеги будут оценивать такие качества судьи, как:

Решительность

Ответственность

Непрерывное развитие

Эффективная коммуникация

Эффективное взаимодействие

Устойчивость мотивации

Эмоциональная устойчивость

Добросовестность

Соблюдение этических норм и безупречное поведение

Оценивание судьи общественными объединениями

Общественное объединение оценивает отдельного судью не чаще одного раза в три года.

Количество судей, которых оценивает общественное объединение, и количество общественных объединений, оценивающих одного судью, не ограничивается.

Перечень общественных объединений и их представителей, которые могут проводить регулярное оценивание работы судей, обнародуется на сайте ВККС.

Для проведения регулярного оценивания общественное объединение:

самостоятельно выбирает судебные заседания и судей, работа которых будет оценена;

определяет представителей для оценивания работы судьи (судей) из перечня лиц, которых запланировано привлечь к оцениванию и информация о которых предоставлена ВККС.

Работа одного судьи может быть оценена одним общественным объединением не более чем в 5 открытых судебных заседаниях, где вопрос рассматривался по существу.

Количество ОО, которые будут оценивать работу одного судьи в одном заседании, ограничивается возможностями суда обеспечить места в залах судебных заседаний. Однако любые лица не могут препятствовать участию ОО в открытых судебных заседаниях.

Во время оценивания работы судьи представитель ОО заполняет анкету. К анкете оценивания при необходимости могут быть приложены фото-, аудио- или видеозаписи. Методы получения информации для оценивания – наблюдение и анкетирование участников процесса.

Для оценивания определенного законом показателя уровня удовлетворенности поведением судьи участниками процесса представитель ОО имеет право обратиться к сторонам по делу после завершения заседания. Участники могут предоставить свои рекомендации относительно поведения судьи.

Анкета оценивания судьи ОО не позднее 5 дней после ее заполнения направляется в ВККС, Национальную школу судей и судье.

Заполненная анкета независимого оценивания работы судьи в судебном заседании может быть включена в судейское досье в случае ее подачи ОО (представителем общественного объединения), включенным ВККС в перечень.

Работа судьи не может оцениваться представителем ОО, который принимал или принимает участие в рассмотрении дела этим судьей, или является членом семьи (близким лицом) стороны по делу, или при наличии конфликта интересов или обстоятельств, вызывающих сомнение в беспристрастности. Также не могут оценивать работу судей такие представители общественных объединений, которые являются действующими прокурорами, адвокатами или следователями, а также народные депутаты Украины и депутаты местных советов.

Ниже приводим само Положение.

Автор: Наталя Мамченко

