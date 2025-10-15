Київський ТЦК називає «дезінформацією» повідомлення про жахливі умови у розподільчому центрі на ДВРЗ

На матеріалах зображені фото, які видають за збірний пункт міста Києва, будь-якого підтвердження, що це саме він, немає — заявили у Київському ТЦК.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, журналістка Раміна Есхакзай показала, у якому стані знаходиться розподільчий центр у Києві на ДВРЗ. На опублікованих знімках було видно, що умови перебування в центрі жахливі — приміщення брудні та занедбані, ліжка у крові, а у санвузлах — повна антисанітарія.

У Київському міському ТЦК та СП відреагували на повідомлення про неналежні умови у розподільчому центрі та заявили, що це "дезінформація".

Повідомляється, що фото, які "начебто показують київський збірний пункт", не мають жодного підтвердження, що йдеться саме про нього.

У ТЦК кажуть, що умови у збірному пункті дійсно не класу "готель - люкс", оскільки гроші йдуть на Сили оборони, але при цьому там "намагаються підтримувати чистоту та порядок".

"Разом з тим наголошуємо, що на збірному пункті підтримується чистота і належний порядок. Дійсно, умови тут не класу "готель - люкс". Адже гроші, які виділяються на Сили Оборони України в першу чергу витрачаються на зброю та засоби ураження, а не на косметичні ремонти", - заявили у Київському ТЦК.

Як писала «Судово-юридична газета», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат Олександр Федієнко висловив думку, що кожен мобілізований повинен мати можливість поспілкуватися з психологом, який «зможе пояснити процес і знизити рівень стресу».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.