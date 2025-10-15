Практика судов
  1. В Украине

Киевский ТЦК называет «дезинформацией» сообщения об ужасных условиях в распределительном центре на ДВРЗ

10:46, 15 октября 2025
На материалах изображены фото, которые выдают за сборный пункт города Киева, любого подтверждения, что это именно он не имеет — заявили в Киевском ТЦК.
Киевский ТЦК называет «дезинформацией» сообщения об ужасных условиях в распределительном центре на ДВРЗ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, журналистка Рамина Эсхакзай показала, в каком состоянии находится распределительный центр в Киеве на ДВРЗ. На опубликованных снимках было видно, что условия пребывания в центре ужасающие — грязные и заброшенные помещения, кровати в крови, а в санузлах — полная антисанитария.

В Киевском городском ТЦК и СП отреагировали на сообщения о ненадлежащих условиях в распределительном центре и заявили, что это "дезинформация".

Сообщается, что фото, которые "якобы показывают киевский сборный пункт", не подтверждают, что речь идет именно о нем.

В ТЦК говорят, что условия в сборном пункте действительно не класса "гостиница - люкс", поскольку деньги идут на Силы обороны, но при этом там "пытаются поддерживать чистоту и порядок".

"Вместе с тем подчеркиваем, что на сборном пункте поддерживается чистота и надлежащий порядок. Действительно, условия здесь не класса "гостиница - люкс". Ведь деньги, которые выделяются на Силы Обороны Украины, в первую очередь тратятся на оружие и средства поражения, а не на косметические ремонты", - заявили в Киевском ТЦК.

Как писала «Судебно-юридическая газета», член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат Александр Федиенко выразил мнение, что каждый мобилизованный должен иметь возможность пообщаться с психологом, который сможет объяснить процесс и снизить уровень стресса.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК сможет удалять со своего сайта итоги проверки декларации чиновника, в которой выявили нарушения, по заявлению чиновника – новый внесудебный механизм пересмотра

В случае удовлетворения заявления чиновника справка о результатах полной проверки декларации удаляется с официального веб-сайта НАПК, а обоснованное заключение об установленных признаках нарушения – отзывается.

«А за что оправдательный, за то, что зубы выбил»: Верховный Суд отменил приговор суда из-за комментариев председательствующего судьи

Верховный Суд указал, что проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстраненности и может ставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом.

Судья четыре года назад отметила 9 мая, а в 2025 году получила за это дисциплинарное дело

Активисты написали на судью жалобу, но судья считает, что закон о декоммунизации она не нарушала.

Общественные объединения будут оценивать культуру общения судей в процессе – опубликовано положение о регулярном оценивании судей

Представители ОО будут оценивать реакцию судьи на представителя ОО, который пришел в судебное заседание – ВККС опубликовала финальную редакцию положения о регулярном оценивании судей.

Президент имеет полномочия ввести военную администрацию населенного пункта в любой общине Украины – Виталий Безгин

Как отметил член Комитета ВР по вопросам государственной власти Виталий Безгин, Верховная Рада может принять решение о том, что начальник военной администрации осуществляет полномочия городского головы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду