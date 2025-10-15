Киевский ТЦК называет «дезинформацией» сообщения об ужасных условиях в распределительном центре на ДВРЗ

На материалах изображены фото, которые выдают за сборный пункт города Киева, любого подтверждения, что это именно он не имеет — заявили в Киевском ТЦК.

Как известно, журналистка Рамина Эсхакзай показала, в каком состоянии находится распределительный центр в Киеве на ДВРЗ. На опубликованных снимках было видно, что условия пребывания в центре ужасающие — грязные и заброшенные помещения, кровати в крови, а в санузлах — полная антисанитария.

В Киевском городском ТЦК и СП отреагировали на сообщения о ненадлежащих условиях в распределительном центре и заявили, что это "дезинформация".

Сообщается, что фото, которые "якобы показывают киевский сборный пункт", не подтверждают, что речь идет именно о нем.

В ТЦК говорят, что условия в сборном пункте действительно не класса "гостиница - люкс", поскольку деньги идут на Силы обороны, но при этом там "пытаются поддерживать чистоту и порядок".

"Вместе с тем подчеркиваем, что на сборном пункте поддерживается чистота и надлежащий порядок. Действительно, условия здесь не класса "гостиница - люкс". Ведь деньги, которые выделяются на Силы Обороны Украины, в первую очередь тратятся на оружие и средства поражения, а не на косметические ремонты", - заявили в Киевском ТЦК.

