Юлія Свириденко обговорила з міністром фінансів США Бессентом санкції проти РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про готовність співпрацювати з партнерами по G7, аби значно посилити тиск на РФ.

Сполучені Штати налаштовані співпрацювати з країнами «Великої сімки» задля посилення тиску на Росію та держави, що продовжують закуповувати російську нафту. Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після переговорів із міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

«Продовжуємо діалог лідерів наших держав та рухаємося швидкими темпами. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати. Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування Фонду, але вже сьогодні формується перший «пайплайн» потенційних проєктів. Зосередилися на першочергових проєктах в критичних мінералах, енергетиці, та інфраструктурі. Україна – це надійний партнер для сміливих українсько-американських бізнес-проєктів», – розповіла Свириденко.

У Мінфіні США зазначили, що Бессент підтвердив незмінну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосив на прагненні Вашингтона допомогти встановити стійкий і справедливий мир. Він подякував уряду України за активну участь у роботі Інвестиційного фонду з відбудови та відзначив важливість регулярного діалогу між США й Україною.

Бессент також заявив, що США разом із партнерами по G7 готові посилити санкційний тиск на росію. За його словами, союзники мають рішучіше реагувати не лише на дії Москви, а й на держави, які сприяють фінансуванню російської війни, зокрема через закупівлю російської нафти.

«Вдячна секретарю Бессенту за позицію працювати разом з країнами G7 для тиску на агресора та інші країни, які спонсорують російські злочини через купівлю російської нафти. Дякуємо американській адміністрації. Продовжуємо координувати наші зусилля для посилення України за основними напрямками – оборона, санкції, фінансова підтримка», – зазначила Юлія Свириденко.

