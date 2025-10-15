Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Юлія Свириденко обговорила з міністром фінансів США Бессентом санкції проти РФ

09:10, 15 жовтня 2025
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про готовність співпрацювати з партнерами по G7, аби значно посилити тиск на РФ.
Юлія Свириденко обговорила з міністром фінансів США Бессентом санкції проти РФ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сполучені Штати налаштовані співпрацювати з країнами «Великої сімки» задля посилення тиску на Росію та держави, що продовжують закуповувати російську нафту. Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після переговорів із міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

«Продовжуємо діалог лідерів наших держав та рухаємося швидкими темпами. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати. Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування Фонду, але вже сьогодні формується перший «пайплайн» потенційних проєктів. Зосередилися на першочергових проєктах в критичних мінералах, енергетиці, та інфраструктурі. Україна – це надійний партнер для сміливих українсько-американських бізнес-проєктів», – розповіла Свириденко.

У Мінфіні США зазначили, що Бессент підтвердив незмінну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосив на прагненні Вашингтона допомогти встановити стійкий і справедливий мир. Він подякував уряду України за активну участь у роботі Інвестиційного фонду з відбудови та відзначив важливість регулярного діалогу між США й Україною.

Бессент також заявив, що США разом із партнерами по G7 готові посилити санкційний тиск на росію. За його словами, союзники мають рішучіше реагувати не лише на дії Москви, а й на держави, які сприяють фінансуванню російської війни, зокрема через закупівлю російської нафти.

«Вдячна секретарю Бессенту за позицію працювати разом з країнами G7 для тиску на агресора та інші країни, які спонсорують російські злочини через купівлю російської нафти. Дякуємо американській адміністрації. Продовжуємо координувати наші зусилля для посилення України за основними напрямками – оборона, санкції, фінансова підтримка», – зазначила Юлія Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК зможе видаляти зі свого сайту підсумки перевірки декларації чиновника, в якій виявили порушення, за заявою чиновника — новий позасудовий механізм перегляду

У разі задоволення заяви чиновника довідка про результати повної перевірки декларації видаляється з офіційного веб-сайту НАЗК, а обґрунтований висновок про встановлені ознаки порушення – відкликається.

«А за що виправдувальний, за те, що зуби вибив»: Верховний Суд скасував вирок суду через коментарі головуючого судді

Верховний Суд вказав, що прояв емоцій судом під час судового розгляду є порушенням принципу відстороненості і може ставити під сумнів законність прийнятого рішення і судового процесу в цілому.

Суддя чотири року тому відзначила 9 травня, а у 2025 році отримала за це дисциплінарну справу

Активісти написали на суддю скаргу, але суддя вважає, що закон про декомунізацію вона не порушувала.

Громадські об’єднання будуть оцінювати культуру спілкування суддів в процесі – опубліковано положення про регулярне оцінювання суддів

Представники ГО будуть оцінювати реакцію судді на представника ГО, який прийшов в судове засідання – ВККС опублікувала фінальну редакцію положення про регулярне оцінювання суддів.

Президент має повноваження впровадити військову адміністрацію населеного пункту в будь-якій громаді України — Віталій Безгін

Як зазначив член Комітету ВР з питань державної влади Віталій Безгін, Верховна Рада може прийняти рішення про те, що начальник військової адміністрації здійснює повноваження міського голови.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду