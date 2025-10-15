Юлия Свириденко обсудила с министром финансов США Бессентом санкции против РФ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности сотрудничать с партнерами по G7, чтобы значительно усилить давление на РФ.

Соединенные Штаты настроены сотрудничать со странами Большой семерки для усиления давления на Россию и государства, продолжающие закупать российскую нефть. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом.

«Продолжаем диалог лидеров наших государств и двигаемся быстрыми темпами. Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работу. Остается еще несколько важных решений для полного функционирования Фонда, но уже сегодня формируется первый пайплайн потенциальных проектов. Сосредоточились на первоочередных проектах в критических минералах, энергетике и инфраструктуре. Украина – это надежный партнер для смелых украинско-американских бизнес-проектов», – рассказала Свириденко.

В Минфине США отметили, что Бессент подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил стремление Вашингтона помочь установить устойчивый и справедливый мир. Он поблагодарил правительство Украины за активное участие в работе Инвестиционного фонда по восстановлению и отметил важность регулярного диалога между США и Украиной.

Бессент также заявил, что США вместе с партнерами по G7 готовы усилить санкционное давление на Россию. По его словам, союзники должны решительнее реагировать не только на действия Москвы, но и на государства, способствующие финансированию российской войны, в частности, через закупку российской нефти.

«Благодарна секретарю Бессента за позицию работать вместе со странами G7 для давления на агрессора и другие страны, которые спонсируют российские преступления из-за покупки российской нефти. Спасибо американской администрации. Продолжаем координировать наши усилия по усилению Украины по основным направлениям – оборона, санкции, финансовая поддержка», – отметила Юлия Свириденко.

