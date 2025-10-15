Чи може податкова протягом дії воєнного стану проводити перевірки за період, який перевищує 1095 днів — роз’яснення

Податкова може перевіряти періоди давністю більше трьох років, тому що під час карантину строки для перевірок зупинялися.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба пояснює, чи має право ДПС протягом дії воєнного стану проводити перевірки за період, який перевищує 1095 днів.

Зазначається, що відповідно до п. 102.1 ПКУ контролюючий орган, крім випадків, визначених п. 102.2 ПКУ, має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених ПКУ, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня – у разі проведення перевірки операції відповідно до ст. 39 і 39-2 ПКУ), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної п. 133.4 ПКУ, та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, – за днем її фактичного подання.

Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання (в тому числі від нарахованої пені), а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

Слід зазначити, що на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби, зупиняється перебіг строків давності, передбачених ст. 102 ПКУ (абзац одинадцятий п. 52-2 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідних положень» ПКУ).

На період дії воєнного стану в Україні оподаткування здійснюється з урахуванням особливих правил, передбачених пунктом 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

У 2022 році набрав чинності Закон України №2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану», яким внесено зміни, зокрема, до пп. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ щодо відновлення перебігу строків проведення перевірок.

Так, відповідно до пп. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім визначених пп. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ випадків, зокрема, строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок.

Таким чином контролюючий орган протягом дії карантину та воєнного, надзвичайного стану в Україні має право проводити перевірки встановлені пп. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ за період, який перевищує 1095 днів, оскільки строки давності, визначені ст. 102 ПКУ, збільшуються на період починаючи з дати дії карантину до набрання чинності Закону України від 12.05.2022 №2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану».

Відлік строку давності зупиняється на будь-який період, протягом якого, зокрема контролюючому органу згідно із законом та/або рішенням суду заборонено проводити перевірку (перевірки) платника податків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.