Может ли налоговая в течение действия военного положения проводить проверки за период, превышающий 1095 дней — разъяснение

Налоговая может проверять периоды давности более трех лет, потому что во время карантина сроки для проверок останавливались.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба объясняет, имеет ли право ГНС в течение действия военного положения проводить проверки за период, который превышает 1095 дней.

Указывается, что согласно п. 102.1 НКУ контролирующий орган, за исключением случаев, предусмотренных п. 102.2 НКУ, имеет право провести проверку и самостоятельно определить сумму денежных обязательств налогоплательщика в случаях, установленных НКУ, не позднее окончания 1095-го дня (2555-го дня — в случае проведения проверки операций согласно ст. 39 и 39‑2 НКУ), который наступает после последнего дня предельного срока подачи налоговой декларации, отчета об использовании доходов (прибылей) неприбытковой организации, определенной п. 133.4 НКУ, и/или предельного срока уплаты денежных обязательств, начисленных контролирующим органом; а если такая декларация была подана позже — по дню её фактической подачи.

Если в течение указанного срока контролирующий орган не определяет сумму денежных обязательств, налогоплательщик считается освобожденным от такого денежного обязательства (в том числе от начисленной пени), а спор относительно такой декларации и/или налогового уведомления не подлежит рассмотрению в административном или судебном порядке.

Следует отметить, что на период с 18 марта 2020 года до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом Министров на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни, приостанавливается течение сроков давности, предусмотренных ст. 102 НКУ (одиннадцатый абзац п. 52‑2 подраздела 10 раздела ХХ «Переходных положений» НКУ).

На период действия военного положения в Украине налогообложение осуществляется с учётом особых правил, предусмотренных пунктом 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины.

В 2022 году вступил в силу Закон Украины №2260‑IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно особенностей налогового администрирования налогов, сборов и единого взноса в период действия военного, чрезвычайного состояния», которым внесены изменения, в том числе в подп. 69.9 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ относительно возобновления течения сроков проведения проверок.

Так, согласно подп. 69.9 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ для налогоплательщиков и контролирующих органов приостанавливается течение сроков, определённых налоговым законодательством и иным законодательством, контроль за соблюдением которых возложен на контролирующие органы, за исключением случаев, предусмотренных подп. 69.9 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, в частности сроков проведения фактических и документальных внеплановых проверок.

Таким образом контролирующий орган в течение действия карантина и военного чрезвычайного положения в Украине имеет право проводить проверки, установленные подп. 69.9 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, за период, который превышает 1095 дней, поскольку сроки давности, определённые ст. 102 НКУ, увеличиваются на период начиная с даты действия карантина до вступления в силу Закона Украины от 12.05.2022 №2260‑IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно особенностей налогового администрирования налогов, сборов и единого взноса в период действия военного, чрезвычайного состояния».

Отсчёт срока давности приостанавливается на любой период, в течение которого, в частности, контролирующему органу по закону и/или решению суда запрещено проводить проверку(и) налогоплательщика.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.