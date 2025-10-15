Практика судів
До 2030 року 40% керівних посад у держслужбі мають обіймати жінки, – Наталія Алюшина

10:15, 15 жовтня 2025
За словами Алюшиної, наразі лише чверть керівників у держслужбі — жінки.
До 2030 року 40% керівних посад у держслужбі мають обіймати жінки, – Наталія Алюшина
Фото: НАДС
Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина заявила, що до 2030 року 40% посад державної служби категорії «А» повинні обіймати жінки відповідно до Цілей сталого розвитку України.

За словами Алюшиної, гендерний аудит допомагає виявляти та усувати бар’єри, які обмежують рівний доступ жінок та інших вразливих груп до ресурсів і можливостей. Це особливо важливо в період відновлення країни, коли створюються умови для рівних можливостей розвитку та реалізації потенціалу.

Наразі в державній службі України працюють понад 156 тисяч осіб, із них 76% — жінки. Однак лише 26% керівних посад обіймають жінки, що свідчить про гендерний дисбаланс, незважаючи на більшу кількість жінок серед державних службовців.

«НАДС розроблено законопроект щодо відновлення конкурсів та удосконалення порядку вступу на державну службу. Нещодавно його було розглянуто та  підтримано профільним Комітетом Верховної Ради України.  Документ передбачає низку важливих норм,  зокрема, щодо урахування гендерного підходу. Так, у законопроекті прописано механізм позитивних дій: у випадку рівних професійних компетентностей перевага може надаватися кандидату тієї статі, яка є менш представленою у державному органі на певних посадах. Це відповідає статті 23 Хартії основних прав ЄС і є важливим кроком до реального гендерного балансу», — зазначила Наталія Алюшина.

Алюшина підкреслила, що гендерна рівність залишається пріоритетом у навчанні державних службовців і входить до переліку найбільш затребуваних навичок для підвищення професійних компетенцій. У першій половині 2025 року навчання у Вищій школі та регіональних центрах підвищення кваліфікації пройшли понад 8000 осіб. Особливу увагу приділяють інтеграції гендерного підходу в контексті європейських зобов’язань України на шляху до вступу в ЄС.

Спільно зі структурою ООН Жінки в Україні НАДС реалізує низку ініціатив для забезпечення гендерної рівності. «Саме завдяки цій співпраці нам вдалося створити цілу систему навчальних програм, спрямованих на формування гендерної культури в публічній службі», — зазначила Алюшина. У першій половині 2025 року спільно з ООН Жінки розроблено нову програму підвищення кваліфікації «Гендерно відповідальне відновлення, планування та бюджетування регіонів та громад», а також оновлено навчальну програму з проведення гендерного аудиту в органах державної влади та місцевого самоврядування.

держслужбовці НАДС

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

